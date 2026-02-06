Yerli otomobil markası Togg, son günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılan markanın yeni modellerine ait olduğu öne sürülen görsellerle ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı kaydedilirken, görsellerin Togg'un yeni modellerine ait olmadığı vurgulandı.

Togg tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, son günlerde sosyal medya platformlarında dolaşıma giren bazı görsellerin şirketin yeni modellerine ait olmadığı belirtildi.

Yeni model geliştirme ve tasarım çalışmalarının sürdüğü de yine açıklamada yer alırken, yapılacak bilgilendirmelerin ise yalnızca resmi iletişim kanalları aracılığıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

Togg'un resmi sitesinde yer alan açıklama şu şekilde;

"Sosyal medyada son günlerde yeni modellerimize ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görseller gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni modellerimizle ilgili ürün geliştirme ve tasarım çalışmaları devam etmekte olup, tüm gelişmeler resmi kanallarımız üzerinden zamanı geldiğinde duyurulacaktır. Resmi kanallarımız dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."