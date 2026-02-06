Togg’dan sosyal medyadaki görsellere ilişkin açıklama
Yerli otomobil markası Togg, son günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılan markanın yeni modellerine ait olduğu öne sürülen görsellerle ilgili açıklama yaptı.
Söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı kaydedilirken, görsellerin Togg'un yeni modellerine ait olmadığı vurgulandı.
Togg tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, son günlerde sosyal medya platformlarında dolaşıma giren bazı görsellerin şirketin yeni modellerine ait olmadığı belirtildi.
Yeni model geliştirme ve tasarım çalışmalarının sürdüğü de yine açıklamada yer alırken, yapılacak bilgilendirmelerin ise yalnızca resmi iletişim kanalları aracılığıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.
Togg'un resmi sitesinde yer alan açıklama şu şekilde;
"Sosyal medyada son günlerde yeni modellerimize ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görseller gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni modellerimizle ilgili ürün geliştirme ve tasarım çalışmaları devam etmekte olup, tüm gelişmeler resmi kanallarımız üzerinden zamanı geldiğinde duyurulacaktır. Resmi kanallarımız dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."
ÜÇÜNCÜ MODELİN ADI T8X OLACAK
2025 yılında 39 bin adet T10X ve T10F'i kullanıcılarla buluşturarak, toplam kullanıcı sayısını 88 binin üzerine taşıyan Togg, önümüzdeki yıllarda farklı sınıflarda yeni modeller tanıtmaya hazırlanıyor.
Eylül ayında yurt dışı açılımına Münih'te düzenlenen Avrupa'nın en büyük otomotiv etkinliği IAA Mobility'de start veren Togg, fuarda yapılan açıklamada üçüncü modelinin adını T8X olarak duyurmuştu. SUV segmentinde yer alacak T8X'in, T10X'ten boyut olarak daha küçük olması bekleniyor. Bu kapsamda, aracın fiyatının da yine T10X'ten daha uygun olacağı söylenebilir.