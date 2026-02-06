Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti! Başkentte polis memuru Melih Okan Keskin, aracını muayene ettirmek için götürdüğü muayene istasyonunda çıkan kavgada yaralandı. Beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Keskin, kurtarılamadı. Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanı olan bir şüpheli tutuklandı

Giriş: 06.02.2026 - 17:50 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:50

