        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!

        Başkentte polis memuru Melih Okan Keskin, aracını muayene ettirmek için götürdüğü muayene istasyonunda çıkan kavgada yaralandı. Beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Keskin, kurtarılamadı. Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanı olan bir şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 17:50 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:50
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin (44), aracını muayene ettirmek için götürdüğü muayene istasyonunda çıkan kavgada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Keskin, kurtarılamadı.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, pazartesi günü Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonunda meydana geldi.

        DARP EDİLDİ, YARALANDI

        Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, aracını rutin muayene kontrolü için istasyona götürdü. Keskin ile istasyon çalışanları arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Keskin, çalışanlar tarafından darp edildi.

        3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Melih Okan Keskin'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan Keskin, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

        1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Araç muayene istasyonu çalışanları Y.K. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklandı. Keskin'in cenazesi ise bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

        Polis memuru Melih Okan Keskin, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Keskin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra emniyet müdürleri ve mesai arkadaşları katıldı.

        Bağcılar'da hemşire kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Bağcılar'da hemşire kız arkadaşı Sibel Kavılı'yı silahla ateş ederek öldüren Cumali Varan'ın hakkında mahkeme karar verdi. Varan'a indirim uygulamaksızın 'Kadına karşı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

