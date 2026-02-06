Habertürk
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!

        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!

        Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen eski futbolcusu Sacha Boey'i tekrardan kadrosuna kattı

        Giriş: 06.02.2026 - 21:12 Güncelleme: 06.02.2026 - 21:24
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey'i tekrardan kadrosuna kattı ve Fransız futbolcu resmi imzayı attı.

        Sarı-kırmızılılar transferi "Sacha Boey yeniden Türkiye’nin en büyüğünde!" şeklinde duyurdu ve sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

        İşte o video:

        Yapılan anlaşmaya göre Bayern Münih'e 500 bin Euro kiralama ücreti, Fransız futbolcuya ise 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret ödenecek.

        25 yaşındaki defans, 2021-24 yılları arasında Galatasaray'da 93 maçta forma giymiş ve iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Boey, 2024'ün Ocak ayında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

        Alman ekibiyle birer kez Bundesliga ve Almanya Süper Kupa zaferi kazanan oyuncu, bu sezon 15 maçta forma şansı buldu.

        Orhan Gencebay, Tarkan'a böyle eşlik etti

        Orhan Gencebay, dün akşamki konserinde 'Hatasız Kul Olmaz' şarkısını söyleyen Tarkan'a, locadan eşlik etti.  

