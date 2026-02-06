Habertürk
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!

        UEFA Avrupa Ligi lig etabını 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertliler daha önce listede olmayan Kante, Guendouzi ve Cherif kadroya dahil etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 19:14 Güncelleme: 06.02.2026 - 19:40
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        UEFA Avrupa Ligi lig etabını 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

        Sarı-lacivertliler daha önce listede olmayan Kante, Guendouzi ve Cherif kadroya dahil etti.

        Üç değişiklik hakkı bulunan Fenerbahçe, yeni transferler Anthony Musaba ve Mert Günok kadroya almadı. Jhon Duran da kadroda yer almadı.

        Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Tarık Çetin, Ederson, Engin Can Biterge, Hulusi Ceylan, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Boran Eligüzel, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, Edson Alvarez, N'Golo Kante, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Yasir Boz, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici

        Tur için Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak sarı-lacivertliler, İngiliz ekibini 19 Şubat'ta konuk edecek. Rövanş mücadelesi ise 26 Şubat'ta The City Ground'da oynanacak.

