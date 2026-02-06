Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya ile 18 şüpheli hakkında tutuklama talebi

        Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya ile 18 şüpheli hakkında tutuklama talebi

        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile Şeyhun Tatlıcı'nın da aralarında olduğu 19 şüpheli tutuklama talebiyle, 2 kişi adli kontrolle hakimliğe sevk edildi. Öte yandan fuhuşa teşvik ve uyuşturucu suçlamaları kapsamında çok sayıda isim hakkında işlem yapıldı, Fatma Yılmaz da tutuklamaya sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 19:21 Güncelleme: 06.02.2026 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşine tutuklama talebi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun, ünlü isimlerin de adlarının geçtiği uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

        Aralarında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya ile iş insanı Şeyhmus Tatlıcı’nın da bulunduğu 19 şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden İmren Öztürk ve Mertcan Alioğlu ise “uyuşturucu madde kullanma” suçundan adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        ALİ KAYA’YA “UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ”NDEN TUTUKLAMA TALEBİ

        Savcılığın sevk yazısına göre Ali Kaya hakkında “uyuşturucu madde ticareti” suçundan, Şeyhun Tatlıcı hakkında ise “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçundan tutuklama talep edildi.

        DİĞER İSİMLER “FUHUŞA TEŞVİK” VE “KULLANIMI KOLAYLAŞTIRMA”DAN SEVK EDİLDİ

        Tutuklamaya sevk edilen diğer isimlerden Damla Kütük, Aylin Doğru Çelik, Fatma Gül Derbeder, Barış Çalık, Ceylin Aydemir, Gaye Kıray, Melis Yürür, Ezgi Helin Yıldız, Gökay Kalaycıoğlu ve Sevcan Güler “fuhuşa teşvik” suçundan; Bahadır Gürceer, Kaan Kalyon, Ercan Gümüşkaya, Hasan Koray Şahin, Sinan Urfalı, Vakıf Serter Varol ve Rüştü Berk Akardaş ise “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçundan hakimliğe sevk edildi.

        FATMA YILMAZ'A TUTUKLAMA TALEBİ

        Öte yandan dün gece gözaltına alınan ve kamuoyunda “Mama” olarak bilinen Fatma Yılmaz da ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        KARARLARI SULH CEZA HAKİMLİĞİ VERECEK

        Şüphelilerin işlemleri Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda tamamlanırken, tutuklama ve adli kontrol taleplerine ilişkin kararları Sulh Ceza Hakimliği verecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trabzon- Heyelanın vurduğu 'korku apartmanında' mühür kalktı, gözler riskli yamaçta

        TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen, giriş katlarındaki evlerde bazı odaların kaya ve toprakla dolduğu heyelan sonrası tahliye edilip, mühürlenen 6 katlı apartmanda teknik incelemeler tamamlandı. Temel ve kolonlarında zarar olmadığı tespit edilen binanın mührü sökülürken, dairelerde yaşaya...
        #Şeyhmuz Tatlıcı
        #Ali Kaya
        #Fatma Yılmaz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi