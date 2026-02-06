Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya ile 18 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Trabzon- Heyelanın vurduğu 'korku apartmanında' mühür kalktı, gözler riskli yamaçta

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen, giriş katlarındaki evlerde bazı odaların kaya ve toprakla dolduğu heyelan sonrası tahliye edilip, mühürlenen 6 katlı apartmanda teknik incelemeler tamamlandı. Temel ve kolonlarında zarar olmadığı tespit edilen binanın mührü sökülürken, dairelerde yaşayanlardan bazıları evlerine döndü. Tedirginlikleri devam eden apartmandakiler, riskli yamaca istinat duvarı inşa edilmesi çağrısında bulundu.