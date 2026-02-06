Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya ile 18 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile Şeyhun Tatlıcı'nın da aralarında olduğu 19 şüpheli tutuklama talebiyle, 2 kişi adli kontrolle hakimliğe sevk edildi. Öte yandan fuhuşa teşvik ve uyuşturucu suçlamaları kapsamında çok sayıda isim hakkında işlem yapıldı, Fatma Yılmaz da tutuklamaya sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun, ünlü isimlerin de adlarının geçtiği uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Aralarında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya ile iş insanı Şeyhmus Tatlıcı’nın da bulunduğu 19 şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden İmren Öztürk ve Mertcan Alioğlu ise “uyuşturucu madde kullanma” suçundan adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
ALİ KAYA’YA “UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ”NDEN TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılığın sevk yazısına göre Ali Kaya hakkında “uyuşturucu madde ticareti” suçundan, Şeyhun Tatlıcı hakkında ise “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçundan tutuklama talep edildi.
DİĞER İSİMLER “FUHUŞA TEŞVİK” VE “KULLANIMI KOLAYLAŞTIRMA”DAN SEVK EDİLDİ
Tutuklamaya sevk edilen diğer isimlerden Damla Kütük, Aylin Doğru Çelik, Fatma Gül Derbeder, Barış Çalık, Ceylin Aydemir, Gaye Kıray, Melis Yürür, Ezgi Helin Yıldız, Gökay Kalaycıoğlu ve Sevcan Güler “fuhuşa teşvik” suçundan; Bahadır Gürceer, Kaan Kalyon, Ercan Gümüşkaya, Hasan Koray Şahin, Sinan Urfalı, Vakıf Serter Varol ve Rüştü Berk Akardaş ise “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçundan hakimliğe sevk edildi.
FATMA YILMAZ'A TUTUKLAMA TALEBİ
Öte yandan dün gece gözaltına alınan ve kamuoyunda “Mama” olarak bilinen Fatma Yılmaz da ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
KARARLARI SULH CEZA HAKİMLİĞİ VERECEK
Şüphelilerin işlemleri Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda tamamlanırken, tutuklama ve adli kontrol taleplerine ilişkin kararları Sulh Ceza Hakimliği verecek.