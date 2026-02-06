Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İzmir'de derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

        Derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

        İzmir'in Torbalı ilçesinde girdiği derenin suyuna kapılarak kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 22:20 Güncelleme: 06.02.2026 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        8 yaşındaki Berivan Bozan’ın Çaybaşı Mahallesi’ndeki Fetrek Deresi’ne girmesi ve suya kapılarak sürüklenmesi üzerine durumu görenler ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, derede 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattı.

        Arama çalışmalarına, belediye ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi.

        Aralıklarla devam eden yağışa rağmen dere yatağında ve çevresinde sürdürülen arama çalışmalarında küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

        AFAD sualtı ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan küçük kızın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tarkan: Hoş geldin Orhan Baba

        Orhan Gencebay, dün akşam Tarkan'ın konserini izledi. Tarkan, sahneden Gencebay'ı selamladı.

        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'da!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?