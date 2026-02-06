Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
Beşiktaş, Devis Vasquez’i 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonluyla kiraladığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Devis Vasquez’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Devis Vasquez’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
İSTANBUL'A GELDİ İMZAYI ATTI
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu kaleci Devis Vasquez, İstanbul'a geldi.
İtalya'nın Roma kentinden İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen 27 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisini kulüp yetkilileri karşıladı.
Havalimanından kendisi için tahsis edilen araca binen Kolombiyalı file bekçisi, sağlık kontrolleri için hastaneye gitti.
KARİYERİ
Futbola, Kolombiya'nın İnternacional Palmira ekibinde başlayan Vasquez; Patriotas, Inter Bogota, Llaneros ve Guarani formalarını giydikten sonra İtalya'nın Milan ekibine transfer oldu. Vasquez, Milan'da yarım sezon forma giydikten sonra sırasıyla Sheffield Wednesday, Ascoli ve Empoli'de kiralık oynadı.
Sezon başında Roma'ya transfer olan Kolombiyalı eldiven, bu sezon İtalyan ekibinde forma şansı bulamadı.