Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!

Gün Başlıyor - 6 Şubat 2026 (Asrın Felaketinde 3 Yıl Geride Kaldı)

Depremin 3. yılında Adıyaman. Depremin yaralarını sporla sarıyor. "Depremde 14 milyon kişi etkilendi. 6 Şubat'ın yıktığı hayatlar. Çifte felaketin 3. yılı. Hatay'da acının adı: 6 Şubat. Hatay'da 3 yılda neler değişti? Asrın felaketinde 3 yıl geride kaldı. Hataylılar kayıplarını arıyor. Kar altında en soğuk gece: Malatya. Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı. MİT'ten İstanbul'da Mossad operasyonu. Siyasette "Umut hakkı" tartışması. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.