        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

        Erzurum-Tortum kara yolunda SUV ile yabancı plakalı tırın çarpıştığı kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ekipler bölgede inceleme başlattı.

        
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 23:38 Güncelleme: 07.02.2026 - 00:37
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da, tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.

        Ramazan Katılmış idaresindeki SUV tipi araç, Erzurum-Tortum kara yolu Akdağ Mahallesi mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen yabancı plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü ile Nurtekin A, Erdem Ö. ve İbrahim Ö'nün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaza yerine gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, ekiplerden bilgi aldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

