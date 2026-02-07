Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek | Dış Haberler

        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek

        ABD ve İran arasındaki gerginlikte uzlaşıya varılma amacıyla Umman'da görüşen iki ülke heyetleri, olumlu mesajlarla ülkelerine döndü. İran tarafından Dışişleri Bakanı Arakçi görüşmeleri, "Çok iyi bir başlangıç" olarak nitelerken, ABD Başkanı Trump da, "Çok iyi görüşmeler yaptık, anlaşma yapmayı çok istiyorlar. İran nükleere sahip olamaz" dedi. Savaş senaryolarının konuşulduğu bir gündemden müzakereye dönülürken, iki ülke heyetleri önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.02.2026 - 10:10 Güncelleme: 07.02.2026 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD ve İran arasında savaş tehdidinin gölgesinde Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerde ilk tur iki taraf için de olumlu sonuçlandı.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman’ın başkenti Maskat'ta yürütülen dolaylı görüşmeleri "çok iyi" olarak nitelendirdi ve İran’ın yeni bir anlaşma yapma isteğini güçlü bir şekilde gösterdiğini belirtti.

        Trump, Washington'dan Florida'ya giderken, başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Maskat'taki ilk görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, "Bugün Rusya ve Ukrayna ile çok, çok iyi görüşmeler yaptık, aynı şekilde İran'la da çok iyi görüşmeler yaptık. İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor ve bunu çok istiyorlar." dedi.

        REKLAM

        Trump, İran'a karşı büyük bir donanmanın bölgeye gönderildiğini hatırlatarak, "Yakında orada olacak. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diye konuştu.

        ABD'nin gerekli adımı atacağını ama acele etmelerini gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayan Trump, "Venezuela'yı hatırlarsanız, bir süre beklemiştik ve acelemiz yok. Bolca zamanımız var. İran'la çok iyi görüşmeler gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'den oluşan ABD müzakere ekibinin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmeyi "yüksek temsilciler" arasında yürütülen görüşmeler olarak tanımlayarak, "Anlaşma olmazsa sonuçların çok sert olacağı açık. Buna göre herkes kartlarını biliyor." dedi.

        İran ile kabul edilebilir koşullarda bir anlaşma sağlandığını görmeyi çok istediğini aktaran Trump, "Ama her şeyden önce, nükleer silah olmayacak." diye konuştu.

        Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk aylarında, Tahran yönetiminin halihazırda müzakere edilen koşullara şimdiki gibi olumlu yaklaşsaydı "iki ülke arasında çoktan anlaşma olacağını" iddia ederek, "Şu anda, anlaşma için öncesinden çok daha istekliler." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Görüşmelerin sonuçlarını görmek gerektiğini vurgulayan Trump, tarafların haftaya yeniden bir araya gelmeyi planladığını kaydetti.

        Umman'ın arabuluculuğunda Maskat'taki görüşmelerin iyi bir başlangıç olduğu, tarafların müzakereleri sürdürme kararı aldığı ve yeni görüşme turu için ortak niyet beyan ettikleri kamuoyuna yansımıştı.

        Arakçi: Çok iyi başlangıç

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerin "iyi bir başlangıç" ​​olduğunu söyledi.

        Arakçi, ABD ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan müzakerelerin sona ermesinin ardından İran devlet televizyonuna açıklama yaptı.

        Dışişleri Bakanı Arakçi, "Bakış açılarımız birbirimize iletildi, bu çok önemliydi. Endişelerimiz, çıkarlarımız ve İran halkının hakları iletildi. Çok iyi bir atmosferde gerçekleşti ve karşı tarafın görüşleri de dinlendi." dedi.

        Müzakere heyetlerinin istişareler için ülkelerine döneceğini aktaran Arakçi, "İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız. İyi bir başlangıç oldu. İstişare edildikten sonra görüşmelerin nasıl devam ettirileceğine dair bir karar verilecek. Görüşmelerin devam ettirilmesi ilkesinde bir fikir birliği olduğu görülüyor. Sürecin devam etmesi konusunda mutabık kalındı. Hemen yargıda bulunmak istemiyorum fakat görüşmeler bu şekilde devam ederse, üzerinde anlaşmaya varılmış bir çerçeveye ulaşılabilir." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        İranlı bakan, Haziran 2025'te müzakereler devam ederken İsrail ve daha sonra ABD tarafından saldırıya uğradıklarına işaret ederek, "Öncelikle bu güvensizliğin üstesinden gelmeli ve müzakereler için bir çerçeve belirlemeliyiz." diye konuştu.

        Arakçi, "Bence iyi bir başlangıçtı ve iyi bir şekilde devam edebilir ancak bu karşı tarafa ve elbette Tahran'da alınacak kararlara bağlı." dedi.

        İran'la ticaret yapanlara gümrük vergisi

        Trump, İran'dan doğrudan ya da dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanabilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

        Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, İran hükümetinin eylemlerinin ABD ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik "alışılmadık ve olağanüstü tehdit" oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

        Kararnameye göre, ABD'nin İran'dan doğrudan veya dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerden ithal ettiği ürünlere, örneğin yüzde 25 oranında, ek gümrük vergisi uygulanabilecek.

        ABD Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile istişare ederek İran'dan mal veya hizmet alan ülkeleri belirleyecek.

        REKLAM

        Bu tespitin ardından, söz konusu ülkelerin ürünlerine gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulanacaksa bunun hangi oranda olacağı konusunda Başkana tavsiyede bulunulacak.

        Başkan, İran veya diğer ülkelerin yanıtlarına ya da ek bilgilere bağlı olarak kararnamede değişiklik yapabilecek.

        Dışişleri ve Ticaret bakanlıkları da İran ve ilgili ülkelerle ticari ilişkileri izleyecek ve gerektiğinde ek önlemler önerecek.

        Kararname 7 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

        İran'daki protestolar

        İran'da ocak ayında Hamaney rejimine karşı patlak veren protesto gösterileriyle birlikte ABD ile İran arasındaki gerilim yükselmiş, Trump, protestoculara destek olmak için askeri güç kullanabileceği mesajını vermişti.

        Onlarca İranlı protestocunun yönetim güçleri tarafından öldürülmesi dünya kamuoyunda ciddi rahatsızlık yaratmıştı.

        Trump, Tahran yönetiminin protestoculara yönelik idam kararını durdurması üzerine, askeri seçeneği şimdilik askıya aldığını duyurunca, nükleer program ve bölgesel güvenlik kaygılarını içeren uzun süredir devam eden ihtilafı çözmek üzere diplomasi yeniden devreye girmişti.

        İki ülke arasında Türkiye'nin önerisiyle önce İstanbul'da bir görüşme yapılacağı duyurulmuş ancak toplantı yeri daha sonra İran'ın talebiyle Maskat'a alınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trafikte yol verme kavgası kamerada: 3 gözaltı

        Kayseri'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada şüphelilerden birinin "Çıkar silahı sık lan şuna" dediği duyuldu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü