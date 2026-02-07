Sakarya'da olay, akşam saatlerinde Karapürçek ilçe merkezinde meydana geldi. Emekli polis Adem Y., ismi henüz öğrenilemeyen eşiyle evde tartışmaya başladı.

EVDE EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Adem Y., tabancayla eşine ateş ettikten sonra evden ayrıldı.

Öldürülen emlakçı Mustafa Hıraç.

EMLAKÇIYI İŞ YERİNDE VURDU

DHA'da yer alan habere göre Adem Y., daha sonra ilçede emlakçılık yapan Mustafa Hıraç’ın iş yerine gitti. Burada Hıraç'a tabancayla ateş açtı.

KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

İki olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Adem Y.'nin itirafı üzerine iki adrese de sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EŞİ VE EMLAKÇI ÖLÜ BULUNDU

Ekiplerin yaptığı kontrolde Adem Y.'nin eşi ve Hıraç'ın öldüğünü belirledi.

Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri, olay yerlerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

ZANLI SORGUYA ALINDI

Adem Y.'yi sorguya alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.