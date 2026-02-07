Habertürk
        Sakarya haberleri: Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü

        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, evde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren emekli polis Adem Y., daha sonra iş yerine gittiği emlakçı Mustafa Hıraç'ı da aynı tabancayla öldürüp, polise teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 07:40 Güncelleme: 07.02.2026 - 07:40
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Sakarya'da olay, akşam saatlerinde Karapürçek ilçe merkezinde meydana geldi. Emekli polis Adem Y., ismi henüz öğrenilemeyen eşiyle evde tartışmaya başladı.

        EVDE EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

        Tartışmanın büyümesi üzerine Adem Y., tabancayla eşine ateş ettikten sonra evden ayrıldı.

        Öldürülen emlakçı Mustafa Hıraç.
        Öldürülen emlakçı Mustafa Hıraç.

        EMLAKÇIYI İŞ YERİNDE VURDU

        DHA'da yer alan habere göre Adem Y., daha sonra ilçede emlakçılık yapan Mustafa Hıraç’ın iş yerine gitti. Burada Hıraç'a tabancayla ateş açtı.

        KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

        İki olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Adem Y.'nin itirafı üzerine iki adrese de sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        EŞİ VE EMLAKÇI ÖLÜ BULUNDU

        Ekiplerin yaptığı kontrolde Adem Y.'nin eşi ve Hıraç'ın öldüğünü belirledi.

        Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri, olay yerlerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        ZANLI SORGUYA ALINDI

        Adem Y.'yi sorguya alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

        #sakarya
        #Son dakika haberler
