Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!

İstanbul Şişli, Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak üzerinde bulunan binaya gece saat 01.45 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

SAHTE PLAKALI ARAÇLA KAÇTILAR

Saldırganlar, binaya ateş ettikten sonra olay yerinden sahte plaka takılmış beyaz renkli bir otomobille kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemede binaya 7 mermi isabet olduğu tespit edildi.

POLİSİN DİKKATİ SİLAHLARI YAKALATTI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek saldırganları takibe aldı. Şüphelilerin kullandığı üzerine sahte plaka takılan beyaz renkli otomobilin Sultangazi'de park halinde olduğu tespit edildi.

SİLAHLAR ARAÇTA BULUNDU

Polis otomobil çevresinde önlem alarak bir süre bekledikten sonra uzun süre kimsenin gelmemesi üzerine araçta arama yaptı. Araçta suç unsuru bulunmazken, polisin dikkati sayesinde hemen arkasında bulunan park halindeki lüks otomobilin de plakasının sahte olduğu belirlendi.

Bunun üzerine bu araçta arama yapan ekipler 2 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof otomatik silah ile çok sayıda mermi ile bir kelepçe buldu. Lüks araçta ayrıca 5 litrelik bir benzin bidonu ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ OTELDE BASKINLA YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler olaya karışan 5 kişinin, Şişli’de bir otelde kaldığını belirledi. Bu otele yapılan baskında şüpheliler M.K. (30), H.A. (33), M.B. (30), M.Ş.E. (27) ve B.Ş. (24) gözaltına alındı.