        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!

        İstanbul Şişli'de, bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Erden Timur'un sahibi olduğu APA NEF'in Levent'teki binasına gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında kalaşnikof otomatik silah ile 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Kağıthane'de meydana gelen 400 gram altın ziynet eşyasının çalındığı hırsızlık olayıyla da bağlantılı oldukları belirlendi. Şüpheliler tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 10:49 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:50
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        İstanbul Şişli, Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak üzerinde bulunan binaya gece saat 01.45 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

        SAHTE PLAKALI ARAÇLA KAÇTILAR

        Saldırganlar, binaya ateş ettikten sonra olay yerinden sahte plaka takılmış beyaz renkli bir otomobille kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemede binaya 7 mermi isabet olduğu tespit edildi.

        POLİSİN DİKKATİ SİLAHLARI YAKALATTI

        Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek saldırganları takibe aldı. Şüphelilerin kullandığı üzerine sahte plaka takılan beyaz renkli otomobilin Sultangazi'de park halinde olduğu tespit edildi.

        SİLAHLAR ARAÇTA BULUNDU

        Polis otomobil çevresinde önlem alarak bir süre bekledikten sonra uzun süre kimsenin gelmemesi üzerine araçta arama yaptı. Araçta suç unsuru bulunmazken, polisin dikkati sayesinde hemen arkasında bulunan park halindeki lüks otomobilin de plakasının sahte olduğu belirlendi.

        Bunun üzerine bu araçta arama yapan ekipler 2 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof otomatik silah ile çok sayıda mermi ile bir kelepçe buldu. Lüks araçta ayrıca 5 litrelik bir benzin bidonu ele geçirildi.

        5 ŞÜPHELİ OTELDE BASKINLA YAKALANDI

        Soruşturmayı derinleştiren Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler olaya karışan 5 kişinin, Şişli’de bir otelde kaldığını belirledi. Bu otele yapılan baskında şüpheliler M.K. (30), H.A. (33), M.B. (30), M.Ş.E. (27) ve B.Ş. (24) gözaltına alındı.

        KURŞUNLAMADAN ÖNCE İNTERNETTE ARAŞTIRMIŞLAR

        Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Şüpheliler kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Polis şüphelilerin cep telefonlarında yaptığı incelemede kurşunlanan binayla ilgili arama motorları üzerinden aramalar ve incelemeler yapıldığını tespit etti.

        KUYUMCU HIRSIZLIKLARIYLA DA BAĞLANTILARI ÇIKTI

        Polis yaptığı incelemede şüphelilerin Bahçelievler ve Kadıköy’de meydana gelen kuyumcu hırsızlığı teşebbüsü ile Kağıthane’de 19 Ocak'ta meydana gelen 400 gram altının çalındığı hırsızlık olaylarıyla da bağlantılı olduklarını belirledi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimini açıkladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde kültür sanat alanında 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, 2026 yılı kültür-sanat dönemi projelerini ve Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimini açıkladı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
