Iğdır'da yürek yakan olay, dün saat 22.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki bir binada meydana geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir kadının intihar ettiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖĞSÜNDEN TEK KURŞUNLA VURULDU

DHA'da yer alan habere göre eve giren ekipler, Ceren Işık’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Göğsünden tek kurşunla vurulduğu belirlenen Işık’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim K.’yi gözaltına aldı.

İbrahim K. ifadesinde evde 4 kişi alkol aldıklarını, bir süre sonra Hakan T. ve Bedri Y.’nin ayrıldığını, kendisi de dışarı çıktıktan sonra içeriden tek el silah sesi duyduğunu öne sürdü. İbrahim K.’nin ifadesi doğrultusunda Hakan T. ve Bedri Y. de yakalandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ceren Işık’ın cep telefonunda yapılan incelemede, olay öncesi annesiyle yazıştığı, intihar edeceğini ifade edip, helallik istediği mesajlar tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.