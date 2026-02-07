Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

        Süper Lig'de lider Galatasaray, 21. hafta maçında yarın akşam Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkarmak istiyor. Cimbom, ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisini de 9 maça çıkarmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Rizespor karşısında sahaya süreceği 11 de netleşmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:49 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

        2

        Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 20 müsabakada 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 49 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.

        3

        Ligde 4 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12. sırada yer alıyor.

        Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

        4

        Galatasaray'da yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

        Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina da sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

        Leroy Sane ile Ahmed Kutucu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

        5

        ABDÜLKERİM KART SINIRINDA

        Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Tecrübeli savunma oyuncusu, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda 22. haftadaki ikas Eyüpspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

        6

        NHAGA'NIN İLK MAÇ HEYECANI

        Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, yarın takımdaki ilk maçına çıkabilir.

        Nhaga, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında oynayacak.

        Takıma yeni katılan Sacha Boey ve Can Armando Güner'in ise maçta forma giymesi beklenmiyor.

        7

        LİGDE 8 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

        Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmada yenilmedi.

        Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 8 müsabakada 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.

        8

        SON 13 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANDI

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 13 maçın 10'unda gol yedi.

        Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

        Sarı-kırmızılılar, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 13 lig müsabakasının 10'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor, Kasımpaşa ve Kayserispor maçlarında gol yemedi.

        Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 12 golü kalesinde gördü.

        9

        LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

        Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.

        Sezon başından beri 47 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 20 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 45 golle Fenerbahçe ve 38 golle Trabzonspor takip ediyor.

        Süper Lig'de bu sezon kalesinde 14 gol gören Galatasaray, Göztepe'nin (12) ardından da en az gol yiyen ikinci ekip olarak dikkati çekiyor.

        10

        OKAN BURUK, Ç.RİZESPOR'A KARŞI PUAN KAYBETMEDİ

        Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı maçlarda eski takımı Çaykur Rizespor'a karşı puan kaybetmedi.

        Buruk, Galatasaray'ın başında Çaykur Rizespor ile 5 maçın 5'ini de kazandı. Buruk'un öğrencileri, bu maçlarda 17 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 4 gol gördü.

        11

        OKAN BURUK'UN KADRO PLANI NETLEŞİYOR

        Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Rizespor maçında sahaya süreceği kadro da netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda savunma hattı bozulmazken, Lemina'nın yokluğunda orta sahada Torreira-İlkay ikilisinin görev yapması bekleniyor. Buruk'un sağ kanatta hafif sakatlığı bulunan Sane'nin yerine Yunus Akgün'le, 10 numara mevkisinde ise Gabriel Sara'yla maça başlaması muhtemel. Sol kanatta Barış Alper formaya yakın. İleri uçta ise Osimhen forma giyecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Üstünden dozer geçti!
        Üstünden dozer geçti!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması