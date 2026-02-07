Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

LİGDE 8 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmada yenilmedi.

Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 8 müsabakada 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.