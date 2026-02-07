Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!

Tokat'ta, 80 yaşındaki Zihni Cankurtaran'ın yurt dışında yaşayan kızı S.A, geçen yıl aralık ayında geldiği Bursa'da, Emniyet Müdürlüğüne başvurarak Yunanistan vatandaşı da olan ve Tokat'ta yaşayan babasından uzun süre haber alamadığını belirtip kayıp ihbarında bulundu.

YAŞLI ADAMIN İZİNE ULAŞILAMADI

AA'daki habere göre bilgi verilmesi üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tokat Emniyet Müdürlüğünce Cankurtaran'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Tokat'ta yaşayan oğlu Mustafa Cankurtaran ile yakınlarının ifadesine başvuran polis, Zihni Cankurtaran ile ilgili bir ize ulaşamadı.

BABASININ BOSNA HERSEK'E GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

Mustafa Cankurtaran, polise verdiği ifadede, babasının ağustos ayında Bosna Hersek'e gittiğini bildiğini, konuyla ilgili başka bilgisi bulunmadığını söyledi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER ŞÜPHE DOĞURDU

Mustafa Cankurtaran'ın çelişkili ifadelerinden şüphelenilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince 14 kişilik özel ekip oluşturuldu.

750 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Ekip, yaklaşık 750 saatlik güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının görüntüsünü inceleyerek Zihni Cankurtaran'ın 2025 yılı yaz aylarında bulunduğu Yunanistan'dan yabancı plakalı bir otomobille Tokat'a geldiğini, aynı aracın ekim ayında Ankara'ya götürüldüğünü ve burada parçalandığını belirledi.

BABASININ 4 MÜLKÜNÜ SATTI Polis, ayrıca teknik ve fiziki takibe aldığı Mustafa Cankurtaran'ın aldığı vekaletle babasına ait 4 taşınmazı sattığını tespit etti. BALTAYLA KATLETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ Gelişmeler üzerine gözaltına alınan Mustafa Cankurtaran, polise verdiği ifadede, babası ile taşınmazlarını satması nedeniyle tartıştığını, kendisinden satıştan elde edilen parayı istediğini, bunun üzerine başına baltayla vurarak babasını öldürdüğünü itiraf etti. BABASININ MEZARINI KİREÇLEDİ Olayın ardından babasının cesedini gece iş yerinin bulunduğu sitenin yüzme havuzunun gider kanalına attığını anlatan Cankurtaran, bir süre sonra cesedin kokması üzerine tadilat gerekçesiyle havuzu kapattığını, cesedin etrafına koku olmaması için kireç döktüğünü belirtti. 4 AY SONRA CESEDİ BULUNDU Cankurtaran, etrafındaki insanlara da babasının kendisi ile vedalaşmadan Bosna Hersek'te bulunan kadın arkadaşının yanına gittiğini söylediğini aktardı. İfade doğrultusunda belirtilen yerde yapılan araştırmada, yaklaşık 4 ay önce öldüğü anlaşılan baba Zihni Cankurtaran'ın cesedine ulaşıldı. "EMNİYETTE RAHAT UYUDUM" Öte yandan babasını öldürdüğünü itiraf ettikten sonra Mustafa Cankurtaran'ın polise, "İtirafın ardından aylar sonra emniyette rahat uyudum" dediği öğrenildi.