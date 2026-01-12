Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Babasını öldürüp kireçledi! Ayrıntılar çıktı! Böyle evlat olmaz olsun | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Ayrıntılar çıktı... Böyle evlat olmaz olsun!

        Tokat'ta, mülk satışı tartışmasında 79 yaşındaki babası Zihni Cankurtaran'ı baltayla öldürüp, cesedini de işletmeciliğini yaptığı site havuzunun deposunda kokmaması için kireçleyerek saklayan Mustafa Cankurtaran ile 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemede Cankurtaran'ın babasını 4 ay önce öldürdüğü belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 10:53 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Almanya’da yaşayan Süreyya Aksoy, aralık ayında Bursa’ya gelerek polise başvurup babası Zihni Cankurtaran’dan (79) uzun süre haber alamadığını söyledi.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Bunun üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Zihni Cankurtaran’ın Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yaptığı araca ait PTS kayıtlarında yapılan incelemelerde anormallikler tespit edildi.

        ÖZEL EKİP 1.5 AY TAKİP ETTİ

        DHA'daki habere ve elde edilen bulgular doğrultusunda olayın cinayet olabileceği ihtimali değerlendirildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Özel ekip, yaklaşık 1.5 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından cinayeti aydınlattı.

        VEKALETLE BABASININ 3 TAŞINMAZINI SATMIŞ

        Yapılan araştırmada, Zihni Cankurtaran’ın Türkiye’ye geldikten sonra Tokat’a geçtiği ve kendi üzerine kayıtlı birden fazla taşınmazın, oğlu Mustafa Cankurtaran’a verdiği vekaletle satıldığını öğrendiği belirlendi.

        BABASINI BALTAYLA ÖLDÜRDÜ

        Satışlardan elde edilen parayı oğlundan isteyen Zihni Cankurtaran ile Mustafa Cankurtaran arasında bu nedenle tartışma çıktığı, Mustafa Cankurtaran’ın babasını baltayla öldürdüğü ve cesedini işlettiği havuzun depo kısmına gizlediği tespit edildi.

        BULUNMASINDAN 4 AY ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Mustafa Cankurtaran’ın, babasını soran yakınlarına bir sabah kimseyle vedalaşmadan Yunanistan’a döndüğünü söylediği ve yakınlarını ihbarda bulunmamaları için oyaladığı ileri sürüldü. Bu süreçte şüphelinin, babasının Yunanistan’dan getirdiği otomobili Ankara’ya götürerek gayri resmi yollarla sattığı, kişisel eşyaların bir kısmından farklı yollarla kurtulduğu, bazı eşyaları ise vicdan azabı nedeniyle sakladığı iddia edildi. Yapılan adli incelemede Zihni Cankurtaran’ın yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.

        6 ŞÜPHELİDEN 5’İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Delillerin toplanmasının ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesindeki özel ekip 9 Ocak günü operasyon düzenledi. Tokat merkezli olmak üzere Ankara’da da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyon kapsamında Mustafa Cankurtaran ile olayla bağlantılı olduğu belirtilen Z.C.C., İ.T., İ.N.C., O.B. ve G.A. gözaltına alındı.

        CİNAYETİ KABUL ETTİ

        Şüphelilerden G.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mustafa Cankurtaran, adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin, "Babanızı siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

        Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Öğrencilerine evini temizleten öğretmene soruşturma

        İZMİR Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T.'nin, 16 yaşındaki 6 kız öğrenciyi, okul yönetimi ve velilerinin bilgisi dışında, ders saatinde okul dışına çıkarıp, evine temizlik yapmaya götürdüğü iddia edildi. Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, D.T. hakkında idari soruşturma başlattı.

        #Son dakika haberler
        #TOKAT
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız