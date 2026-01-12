İran'da protestolar sürüyor: Can kaybı 500'ü aştı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu sabah yaptığı açıklamada, İran'daki durumun "tamamen kontrol altında" olduğunu söyledi.

Arakçi, "Teröristler protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef aldı. Trump'ın müdahale imasının ardından protestolar kanlı bir hal aldı, bu da müdahaleye bahane yaratmak için yapıldı" dedi. Arakçi ayrıca, internet kesintisinin de giderileceğini söyledi.

İRAN'DA 3 GÜNLÜK YAS İLANI

İran'da, ABD ve İsrail’e karşı ‘ulusal direnişte hayatını kaybedenler’ için ülke genelinde 3 gün sürecek yas ilan edildiği bildirildi. İran basınında yar alan haberlere göre; Bakanlar Kurulu aldığı kararla ulusal direnişte hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Bu kararın yanı sıra İran vatandaşlarına, bugün yerel saatle 14.00’te yapılması planlanan ulusal direniş yürüyüşüne katılım çağrısında bulunuldu. İran'da rejim destekçilerinin 14.00 itibariyle Tahran sokaklarına çıktığı görüldü.

2022'DEN BU YANA EN BÜYÜK GÖSTERİLER

İran'da, 2022'den bu yana en büyük gösterilerle karşı karşıya kalırken, Trump protestoculara karşı güç kullanılması durumunda müdahale edileceği tehdidini defalarca dile getirdi.

ABD merkezli insan hakları örgütü HRANA, İran içinden ve dışından aktivistlere dayandırdığı son verilerinde, iki haftadır süren olaylarda 490 protestocu ile 48 güvenlik görevlisinin öldüğünü doğruladığını, 10 bin 600'den fazla kişinin ise gözaltına alındığını bildirdi. REKLAM Öte yandan İran yönetimi resmi bir can kaybı açıklamadı. ABD'li bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, Trump'ın salı günü İran konusunda seçenekleri görüşmek üzere üst düzey danışmanlarıyla bir araya geleceğini söyledi. Wall Street Journal, bu seçenekler arasında askeri saldırılar, gizli siber silahların kullanılması, yaptırımların genişletilmesi ve hükümet karşıtı çevrelere çevrim içi destek sağlanmasının yer aldığını yazdı. Trump, pazar gecesi Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ordu bunu inceliyor ve biz de çok güçlü bazı seçeneklere bakıyoruz" dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Washington'u "yanlış bir hesap" yapmaması konusunda uyardı. Kalibaf, "Açık olalım: İran'a yönelik bir saldırı durumunda, işgal altındaki topraklar (İsrail) ile tüm ABD üsleri ve gemileri meşru hedefimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

REKLAM EKONOMİK SORUNLARA TEPKİ OLARAK BAŞLAYAN PROTESTOLAR BÜYÜDÜ Protestolar, 28 Aralık'ta hızla yükselen fiyatlara tepki olarak başladı ve daha sonra 1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana ülkeyi yöneten dini otoritelere karşı bir harekete dönüştü. İranlı yetkililer, ABD ve İsrail'i olayları kışkırtmakla suçladı ve devlet medyasına göre pazartesi günü "ABD ve İsrail öncülüğündeki terörist eylemleri" kınamak için ülke genelinde miting çağrısı yaptı. Perşembe gününden bu yana uygulanan internet kesintisi nedeniyle İran'dan bilgi akışı büyük ölçüde engellendi. Trump, pazar günü Elon Musk ile görüşerek Starlink uydu hizmeti aracılığıyla İran'da internet erişiminin yeniden sağlanmasını ele alacağını söyledi. Cumartesi günü Tahran'dan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gece saatlerinde yürüyen, alkış tutan ve slogan atan kalabalıklar görüldü. Bir videoda bir erkeğin, "Bu kalabalığın ne başı var ne sonu" dediği duyuluyordu. REKLAM Kuzeydoğudaki Meşhed kentinden paylaşılan başka görüntülerde ise sokaklardaki yangınlardan yükselen dumanlar, maskeli protestocular ve enkazla kaplı bir yol yer aldı; patlama sesleri duyuldu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İranlı yetkililerin uyguladığı şiddet haberlerinden "şoke olduğunu" söyledi ve azami itidal çağrısı yaptı. Guterres, X’te yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, örgütlenme ve barışçıl toplanma haklarına tam olarak saygı gösterilmeli ve bu haklar korunmalıdır" dedi. Devlet medyasına göre yetkililer, pazar günü "ABD ve Siyonist rejime karşı direnişte hayatını kaybeden şehitlerin anısına" üç günlük ulusal yas ilan etti. Hafta sonu yapılan güvenlik istişarelerine katılan üç İsrailli kaynak, ABD'nin olası bir müdahalesine karşı İsrail'in yüksek alarm durumuna geçtiğini söyledi. İsrail ve İran, Haziran 2025'te 12 gün süren bir savaş yaşamış, ABD de nükleer tesislere saldırarak kısa süreliğine çatışmaya dahil olmuştu. İran ise buna karşılık İsrail’e ve Katar’daki bir ABD hava üssüne füze saldırıları düzenlemişti. REKLAM "PROTESTOLARIN ARKASINDA İSRAİL VE ABD VAR" İran yönetimi daha önceki protestoları bastırmayı başarmış olsa da, son olaylar Tahran'ın geçen yılki savaştan toparlanmaya çalıştığı ve 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından Lübnan'daki Hizbullah gibi müttefiklerinin aldığı darbelerle bölgesel konumunun zayıfladığı bir dönemde yaşanıyor.