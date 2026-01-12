Habertürk
        Galatasaray'dan Onyedika bombası: Bonservis ve maaşını duyurdular!

        Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması beklendiği aktarıldı. İşte Galatasaray'ın Onyedika için ödeyeceği maaş ve bonservis bedeli...

        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 18:48 Güncelleme: 12.01.2026 - 20:06
        1

        Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bir oyuncuyla anlaştığı iddia edildi.

        2

        Africa Foot'ta yer alan haberde; sarı-kırmızılı ekibin, Nijeryalı orta saha Raphael Onyedika'yı istediği aktarıldı.

        3

        Haberde, 24 yaşındaki oyuncu için Cimbom'un Club Brugge ile 23 milyon Euro bonservis bedeli karşığılında anlaşmaya yakın olduğu yazıldı.

        4

        Öte yandan Onyedika ile Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanmasının beklediği bilgisi verildi.

        5

        3+1 YILLIK SÖZLEŞME

        Galatasaray'ın oyuncu ile 3+1 yıllık sözleme imzalanacağını ve oyuncunun 1 milyon Euro maaş almasının beklendiği vurgulandı.

        6

        SEZON KARNESİ

        Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkıp 1780 dakika süre alan Onyedika, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

        7
