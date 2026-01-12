Galatasaray'dan Onyedika bombası: Bonservis ve maaşını duyurdular!
Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması beklendiği aktarıldı. İşte Galatasaray'ın Onyedika için ödeyeceği maaş ve bonservis bedeli...
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bir oyuncuyla anlaştığı iddia edildi.
Africa Foot'ta yer alan haberde; sarı-kırmızılı ekibin, Nijeryalı orta saha Raphael Onyedika'yı istediği aktarıldı.
Haberde, 24 yaşındaki oyuncu için Cimbom'un Club Brugge ile 23 milyon Euro bonservis bedeli karşığılında anlaşmaya yakın olduğu yazıldı.
Öte yandan Onyedika ile Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanmasının beklediği bilgisi verildi.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Galatasaray'ın oyuncu ile 3+1 yıllık sözleme imzalanacağını ve oyuncunun 1 milyon Euro maaş almasının beklendiği vurgulandı.
SEZON KARNESİ
Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkıp 1780 dakika süre alan Onyedika, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.