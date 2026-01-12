Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
Beşiktaş, stoper takviyesi uzun süredir peşinde olduğu Emmanuel Agbadou ile 3.5 yıllık anlaşmaya varırken kulübü Wolves ile pazarlıklar yeniden hız kazandı.
Ara transferde öncelik verdiği mevkilerin başında stoper gelen Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için yeniden vites yükseltti.
Fildişili oyuncuyla yaptığı ilk temaslardan bu yana önemli mesafe kat eden siyah-beyazlılar, 3.5 yıllık sözleşmede anlaşma sağlarken gözler kulübü Wolverhampton'a çevrildi.
Satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile transferi noktalamaya çalışan siyah-beyazlıların İngiliz ekibi ile pazarlıkları devam ediyor.