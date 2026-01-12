Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında: Orkan Çınar konuk oldu!
HT Spor'un sevilen Youtube programı 'Ömer Özcan ile Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında. Bu bölümde futbolu bırakıp dönerci açmasıyla gündeme gelen Orkan Çınar, Beşiktaş günlerindeki en özel anları yeniden canlandırdı.
Giriş: 12.01.2026 - 19:42 Güncelleme: 12.01.2026 - 19:44
Yaratıcı içerikleriyle sporseverlerin beğenisini kazanan HT Spor Youtube kanalının sevilen programı 'Ömer Özcan ile Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayınlandı.
Bu bölümde Ömer Özcan, futbolu bırakıp dönerci açmasıyla gündeme gelen Orkan Çınar ile bir araya geldi. Orkan, Beşiktaş günlerindeki en özel anları yeniden canlandırdı.
