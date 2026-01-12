Habertürk
        Haberler Spor Futbol Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında: Orkan Çınar konuk oldu! - Futbol Haberleri

        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında: Orkan Çınar konuk oldu!

        HT Spor'un sevilen Youtube programı 'Ömer Özcan ile Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında. Bu bölümde futbolu bırakıp dönerci açmasıyla gündeme gelen Orkan Çınar, Beşiktaş günlerindeki en özel anları yeniden canlandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 19:42 Güncelleme: 12.01.2026 - 19:44
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Yaratıcı içerikleriyle sporseverlerin beğenisini kazanan HT Spor Youtube kanalının sevilen programı 'Ömer Özcan ile Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayınlandı.

        Bu bölümde Ömer Özcan, futbolu bırakıp dönerci açmasıyla gündeme gelen Orkan Çınar ile bir araya geldi. Orkan, Beşiktaş günlerindeki en özel anları yeniden canlandırdı.

