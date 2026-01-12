Fenerbahçe'nin forvetteki B planı Dovbyk!
Ara transfer döneminde şu ana kadar 3 ismi kadrosuna dahil eden Fenerbahçe'de gözler golcü takviyesine çevrildi. Sörloth'u listenin ilk sırasında bulunduran sarı-lacivertliler, alternatifini de belirledi. İtalya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi Roma forması giyen Artem Dovbyk'i gündemine aldı.
Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe'de rota yeniden transfere çevrildi. Devre arasında şu ana kadar Musaba, Mert Günok ve Guendouzi'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin yeni hedefi golcü takviyesi...
Bu doğrultuda ilk hedef olarak Alexander Sörloth'u belirleyen Fenerbahçe yönetimi, Norveçli yıldızın alternatifini de buldu.
İtalya basınında çıkan habere göre; sarı-lacivertliler, Roma forması giyen Artem Dovbyk'i gündemine aldı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Sörloth transferinde ciddi aşama kaydedemeyen Fenerbahçe, Ukraynalı golcüyü transfer edebilir.
Roma'da teknik direktör Gasperini'nin gözüne giremeyen 28 yaşındaki santforla ilgili Fenerbahçe'nin temaslara başladığı kaydedildi.
Haberde ayrıca, Dovbyk'in 6 Ocak'ta oynanan Lecce maçında 26 dakika süre almasına rağmen gol atmayı başardığına değinilerek, oyuncunun mental açıdan güçlü olduğuna yer verildi.
Dovbyk'in Fenerbahçe'ye transferindeki en büyük engelin ise geçtiğimiz günlerde yaşadığı uyluk sakatlığı olduğu belirtiliyor.
ARTEM DOVBYK KİMDİR?
21 Haziran 1997 tarihinde Ukrayna'nın Cherkasy kentinde dünyaya gelen Artem Dovbyk, futbola Cherkasy Dnipro takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Dnipro, Zaria Balti, Midtjylland, SönderjyskE, Dnipro-1 ve Girona takımlarında forma giyen Ukraynalı golcü, 2024 yazında 30.5 milyon Euro'ya Roma'ya transfer oldu.
Bu sezon Roma formasıyla 17 resmi maçta görev yapan Dovbyk, 3 gol, 2 asistlil performans sergiledi.