Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'nin forvetteki B planı Dovbyk! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin forvetteki B planı Dovbyk!

        Ara transfer döneminde şu ana kadar 3 ismi kadrosuna dahil eden Fenerbahçe'de gözler golcü takviyesine çevrildi. Sörloth'u listenin ilk sırasında bulunduran sarı-lacivertliler, alternatifini de belirledi. İtalya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi Roma forması giyen Artem Dovbyk'i gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 10:10 Güncelleme: 12.01.2026 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe'de rota yeniden transfere çevrildi. Devre arasında şu ana kadar Musaba, Mert Günok ve Guendouzi'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin yeni hedefi golcü takviyesi...

        2

        Bu doğrultuda ilk hedef olarak Alexander Sörloth'u belirleyen Fenerbahçe yönetimi, Norveçli yıldızın alternatifini de buldu.

        3

        İtalya basınında çıkan habere göre; sarı-lacivertliler, Roma forması giyen Artem Dovbyk'i gündemine aldı.

        4

        La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Sörloth transferinde ciddi aşama kaydedemeyen Fenerbahçe, Ukraynalı golcüyü transfer edebilir.

        5

        Roma'da teknik direktör Gasperini'nin gözüne giremeyen 28 yaşındaki santforla ilgili Fenerbahçe'nin temaslara başladığı kaydedildi.

        6

        Haberde ayrıca, Dovbyk'in 6 Ocak'ta oynanan Lecce maçında 26 dakika süre almasına rağmen gol atmayı başardığına değinilerek, oyuncunun mental açıdan güçlü olduğuna yer verildi.

        7

        Dovbyk'in Fenerbahçe'ye transferindeki en büyük engelin ise geçtiğimiz günlerde yaşadığı uyluk sakatlığı olduğu belirtiliyor.

        8

        ARTEM DOVBYK KİMDİR?

        21 Haziran 1997 tarihinde Ukrayna'nın Cherkasy kentinde dünyaya gelen Artem Dovbyk, futbola Cherkasy Dnipro takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Dnipro, Zaria Balti, Midtjylland, SönderjyskE, Dnipro-1 ve Girona takımlarında forma giyen Ukraynalı golcü, 2024 yazında 30.5 milyon Euro'ya Roma'ya transfer oldu.

        9

        Bu sezon Roma formasıyla 17 resmi maçta görev yapan Dovbyk, 3 gol, 2 asistlil performans sergiledi.

        10

        Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen 1.89'luk golcünün Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Trump'tan İran'a: Çok güçlü seçeneklerimiz var
        Trump'tan İran'a: Çok güçlü seçeneklerimiz var
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Danimarka Başbakanı: Ülke bir yol ayrımında
        Danimarka Başbakanı: Ülke bir yol ayrımında
        "Konkordatoda suistimali önleyeceğiz"
        "Konkordatoda suistimali önleyeceğiz"
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        Teknoloji hayatı basitleştirdi mi, daha zor mu kıldı?
        Teknoloji hayatı basitleştirdi mi, daha zor mu kıldı?
        Fed Başkanı Powell'a 'cezai iddianame' tehdidi
        Fed Başkanı Powell'a 'cezai iddianame' tehdidi
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!