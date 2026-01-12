İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...

"Türkiye’de etkili olan soğuk hava dalgasıyla çoğu merkezde yeni kar yağışları görülüyor. Karadeniz genelinde, yer yer İç Anadolu’da, ve Doğu Anadolu genelinde önümüzdeki 3-4 gün kar yağışlı geçecek.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KAR VAR"

Anadolu’da beklenen kar yağışları Elazığ, Malatya, Erzincan, Tunceli çevrelerinde kuvvetli, Sivas Adıyaman Diyarbakır çevrelerinde ise yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde cuma gününe dek sürebilir.

"DOĞUDA SICAKLIK -15'E DÜŞÜYOR"

Hava sıcaklıkları kar yağışı olan bu kesimlerde gündüz 0° civarında seyrederken 16 Ocak Cuma günü gündüz -8°C’lere kadar düşecek, gece saatleri ise yerleşim yerlerinde -15°C’ye kadar soğuyan hava, hipotermi koşulları oluşturacak. Erzurum dahil tüm Doğu Anadolu’da beklenen kar yağışları ile karayolları bu geceden itibaren kar nedeniyle aksayabilir. Hafta genelinde yağış beklenen bölgede duruma hazırlıklı olmakta yarar var.

"ANKARA'NIN KUZEYİNDE KAR GÖREBİLİRİZ"

Ankara’da kar yağışı yerel olarak sürecek ve salı günü de Başkent'te kar görebileceğiz. Fakat yağış miktarı Ankara’yı beyazlatmaya yetmeyecek görünüyor. Yine de kentin özellikle kuzey ilçelerinde ince de olsa kar örtüsüne yarın kavuşabiliriz. Gündüz ve gece sıfırın altında seyreden sıcaklıklar Ankara’da 15 Ocak Perşembe günü 6°C’ye kadar yükselebilecek.

"EGE'DE SICAKLIK 15 DERECEYİ AŞACAK" İzmir'de ve kıyı Ege'de yağışlı günler sona eriyor, yarın sabah 3°C hissedilen sıcaklıkta soğuk bir İzmir sabahı olacak, gün içerisinde güneş görülürken hava Ege ve Akdeniz kıyılarında hafta sonuna doğru 15°C'leri aşacak, güney bölgeler hafta ortasından itibaren ısınıyor. "İSTANBUL'UN KUZEYİNDE KAR GEÇİŞİ OLABİLİR" Marmara bölgesindeki kar yağışları ise Kırklareli, Tekirdağ çevresinde kuvvetli gerçekleşirken, İstanbul sadece yüksek kesimlerinde beyaz örtü görebiliyor. Gelecek saatlerde ve Salı gün içerisinde şehrin kuzey kesimlerinde kar geçişleri görülebilir. "YAĞIŞIN YAĞMUR OLARAK İNMESİNE NEDEN OLUYOR" Fakat şehrin yollarını olumsuz etkileyecek bir kar yağışı özellikle güney ilçelerde ve kıyı semtlerde beklenmiyor. Anadolu yakasının iç kesimlerinde ise yine ilk beklentiden az miktarda kar yağışı, pazartesi gecesine dek aralıklarla sürecek. İstanbul çevresindeki hava sıcaklıkları yağışların büyük oranda yağmur olarak inmesine yol açarken, kar yağışlarının kuvvetli kısmı hava sıcaklığının daha düşük olduğu Tekirdağ yönünde gerçekleşti. "KARADENİZ'DE KAR MOLA VERMİYOR" Karadeniz kıyılarında kar havası var, fakat özellikle sahildeki semtlerde Samsun'dan Artvin'e yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Gelecek 48 saat kıyılar ve iç kesimler için yağışlı hava pek mola vermiyor, Samsun'un iç kesimleri, Trabzon-Artvin arasındaki tüm yüksekler ile Tokat-Bayburt-Gümüşhane çevrelerine 13 Ocak Salı günü kar geliyor, miktarlar bu kesimlerde yayla ve köy yollarında ulaşımı aksatacaktır.