Kahramanmaraş'ta besi ahırının çatısı çöktü: 18 büyükbaş öldü
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle besi ahırının çatısının çökmesi sonucu 18 büyükbaş hayvan öldü
Göksun ilçesi Yeni Mahallesi'nde, içinde 600 büyükbaş hayvan bulunan besi ahırının çatısı, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan ağırlığı kaldıramayarak çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
18 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ
Göksun Belediyesi ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan çok sayıda hayvan kurtarıldı. AA'nın haberine göre; enkaz altında kalan 18 büyükbaş hayvanın öldüğü öğrenildi.
Göksun Kaymakamı Mustafa Emre Kılınç ve Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, çöken besi ahırında incelemelerde bulunarak besiciye geçmiş olsun dileğinde bulundu.