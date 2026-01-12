"İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"

İngiltere'nin, hem Grönland'ı Çin ve Rusya'ya karşı korumak hem de burayı ele geçirmek isteyen ABD'yi caydırmak amacıyla adaya asker göndermeyi planladığı ortaya çıktı.

The Telegraph gazetesinin haberinde, İngiltere'nin, Grönland'ı Çin, Rusya ve ABD'den korumak için adaya asker çıkarma planını Avrupalı müttefikleriyle ele aldığı aktarıldı.

Çin ve Rusya'nın bölgede artan varlığını tehdit olarak gören İngiltere'nin, adayı korumak için Fransa ve Almanya gibi Avrupalı müttefiklerle görüşme halinde olduğu kaydedilen haberde, bu adımın Grönland'ı ele geçirmek isteyen ABD'yi caydırmasının beklendiği de ifade edildi.

Haberde, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla buluşan İngiliz ordu yetkililerinin Grönland'daki bir misyon için plan hazırladığına da dikkati çekildi.

İngiliz ordusunun başlangıç seviyesindeki söz konusu planına da yer verilen haberde, adaya İngiliz askerlerinin yanı sıra savaş gemileri ve uçaklarının da yerleştirilebileceği aktarıldı.

"Başbakan, bir adım atılması gerektiğine inanıyor"

Grönland'a İngiliz ordu unsurlarının yerleştirileceği misyonun NATO çatısı altında yapılacak bir çalışma olacağı da belirtilen haberde, bunun Baltık ve Polonya'daki görevlerden ayrı bir faaliyet olacağı bildirildi.