3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!

İzmir Balçova'da, 8 Eylül 2025'te Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi E.B. (17) de çıkan çatışmada yaralı olarak yakalanmıştı.

ÜÇÜNCÜ POLİS HASTANEDE ŞEHİT OLDU

AA'daki habere göre Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede 30 Eylül'de şehit olmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

TERÖRİST VE BABASI TUTUKLANMIŞTI

Saldırgan E.B. ile annesi A.B. ve babası N.B, "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" gibi çeşitli suçlardan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, saldırgan E.B, babası N.B. ile M.A, K.N, C.T, F.S.A. ve M.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, saldırganın annesi A.B. ile T.Y, B.Y. ve F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ BIRAKILMIŞTI Kentte 18 Kasım 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi H.B. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. 7'Sİ TUTUKLU 13 ŞÜPHELİ VAR Terör örgütü DEAŞ üyesi E.B. (17) ile babası N.B. ve annesi A.B'nin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 13 şüpheliye ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında hazırlanan 58 sayfalık iddianamede, olay anına ilişkin görüntüler, olay yeri inceleme raporları, bomba imha inceleme raporu ile şüphelilerin ve tanıkların ifadelerine yer verildi. TERÖR SALDIRISI TALİMADI ALMIŞ İddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiğinde 16 yaşında olan tutuklu E.B'nin, DEAŞ silahlı terör örgütüne katıldığı, örgütün ideolojisini tamamen benimsediği, arkadaşlarıyla birlikteyken terör örgütünün fikirlerini anlatmaya çalıştığı, okula gitmeyi reddettiği bilgileri yer aldı. İDDİANAME TAMAMLANDI Terör örgütünün ideolojisine uygun olarak silahlı eğitim aldığı, örgütün amacına hizmet edecek şekilde terör saldırısı talimatı aldığı belirtilen E.B. hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör amaçlı bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma", 3 kez "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", 4 defa "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs", 2 kez "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "terör amaçlı korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", 4 defa "terör amaçlı mala zarar verme", "terör amaçlı kamu malına zarar verme", "terör amaçlı tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "terör amaçlı 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından iddianame hazırlandı.