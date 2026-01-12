Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik 3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu | SON DAKİKA HABER

        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!

        İzmir'in Balçova ilçesinde geçen yıl 3 polisin şehit olduğu, 1'i polis 2 kişinin yaralandığı polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, terör örgütü DEAŞ üyesi 17 yaşındaki E.B. ve diğer şüphelilerin 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 261'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 14:03 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Balçova'da, 8 Eylül 2025'te Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 kişi yaralanmıştı.

        Terör örgütü DEAŞ üyesi E.B. (17) de çıkan çatışmada yaralı olarak yakalanmıştı.

        ÜÇÜNCÜ POLİS HASTANEDE ŞEHİT OLDU

        AA'daki habere göre Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede 30 Eylül'de şehit olmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

        TERÖRİST VE BABASI TUTUKLANMIŞTI

        Saldırgan E.B. ile annesi A.B. ve babası N.B, "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" gibi çeşitli suçlardan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, saldırgan E.B, babası N.B. ile M.A, K.N, C.T, F.S.A. ve M.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, saldırganın annesi A.B. ile T.Y, B.Y. ve F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ BIRAKILMIŞTI

        Kentte 18 Kasım 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi H.B. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        7'Sİ TUTUKLU 13 ŞÜPHELİ VAR

        Terör örgütü DEAŞ üyesi E.B. (17) ile babası N.B. ve annesi A.B'nin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 13 şüpheliye ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Şüpheliler hakkında hazırlanan 58 sayfalık iddianamede, olay anına ilişkin görüntüler, olay yeri inceleme raporları, bomba imha inceleme raporu ile şüphelilerin ve tanıkların ifadelerine yer verildi.

        TERÖR SALDIRISI TALİMADI ALMIŞ

        İddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiğinde 16 yaşında olan tutuklu E.B'nin, DEAŞ silahlı terör örgütüne katıldığı, örgütün ideolojisini tamamen benimsediği, arkadaşlarıyla birlikteyken terör örgütünün fikirlerini anlatmaya çalıştığı, okula gitmeyi reddettiği bilgileri yer aldı.

        İDDİANAME TAMAMLANDI

        Terör örgütünün ideolojisine uygun olarak silahlı eğitim aldığı, örgütün amacına hizmet edecek şekilde terör saldırısı talimatı aldığı belirtilen E.B. hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör amaçlı bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma", 3 kez "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", 4 defa "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs", 2 kez "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "terör amaçlı korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", 4 defa "terör amaçlı mala zarar verme", "terör amaçlı kamu malına zarar verme", "terör amaçlı tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "terör amaçlı 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından iddianame hazırlandı.

        Diğer 6'sı tutuklu 12 şüpheli hakkında da bu suçlara iştirak halinde azmettirme suçlarından iddianame düzenlendi.

        4'ER KEZ AĞIR MÜEBBET VE 261'ER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Tüm şüpheliler hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 261'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren E.B'nin dosyası ayrılarak çocuk ağır ceza mahkemesine gönderildi. Diğer şüpheliler için hazırlanan iddianame ise ağır ceza mahkemesine sunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        21 ilde organize suç operasyonu: 96 gözaltı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul merkezli 21 ilde elebaşılığını yurt dışında (cezaevinde) bulunan şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 96 şüpheliyi yakaladık.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız