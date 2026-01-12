Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 5 ilde eğitime kar engeli

        5 ilde eğitime kar engeli

        Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçenin tamamında, 4 ilçenin de bazı okullarında eğitime bir gün ara verildi. Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak. Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde bu gece beklenen yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.​​​​​​​ Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın da ara verildi. Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.01.2026 - 18:23 Güncelleme: 12.01.2026 - 19:30
        KAHRAMANMARAŞ

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerindeki kırsal mahallelerde bulunan bazı okullar için de 1 gün süreyle tatil kararı alındığı bildirildi.

        ORDU

        Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        BATMAN

        Kozluk ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde bu geceden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği, bu nedenle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

        KIRKLARELİ

        Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma nedeniyle 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü ilçede, bugün yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verilmişti.

        Kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yitirdi.

        MUŞ

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve yarın da devam edeceği, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşabileceği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "13 Ocak 2026 Salı günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #KAHRAMANMARAŞ
        #kar tatili
        #son dakika
        #son dakika haber
