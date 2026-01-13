Habertürk
        ABD Başkanı Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado'yu kabul edecek

        ABD Başkanı Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado'yu kabul edecek

        ABD Başkanı Trump'ın 15 Ocak günü Venezuelalı muhalif lider Machado ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Trump, daha önceki açıklamalarında, Machado'nun Venezuela'yı yönetmesine destek vermemiş ve muhalif liderin Venezuela halkının desteğine ve saygısına sahip olmadığını savunmuştu.

        Giriş: 13.01.2026 - 07:26 Güncelleme: 13.01.2026 - 07:26
        Trump Venezuelalı muhalif lider ile görüşecek
        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ocak Perşembe günü Venezuelalı muhalif lider Mario Corina Machado'yu kabul edeceğini açıkladı.

        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, konuyla ilgili sorulara yanıt verirken, Amerikan medyasına yansıyan Trump-Machado görüşmesi iddiasını doğruladı ancak detay vermedi.

        Buna göre Trump, 15 Ocak Perşembe günü Venezuelalı muhalif lider Machado ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

        ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında, Machado'nun Venezuela'yı yönetmesine destek vermemiş ve muhalif liderin Venezuela halkının desteğine ve saygısına sahip olmadığını savunmuştu.

        Trump, eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonularak ABD'ye getirilmesinden hemen sonra Machado hakkında, "Onun lider olması çok zor olur diye düşünüyorum. Ülke içinde ne destek ne de saygı görüyor. Çok iyi bir kadın, ama saygı görmüyor." değerlendirmesini yapmıştı.

        Machado, geçen hafta Nobel Barış Ödülü'nü Trump ile paylaşmak veya ona vermek istediğini söylemiş ancak Norveç Nobel Enstitüsü ödülün devredilemeyeceğini açıklamıştı.

        NE OLMUŞTU?

        Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

        ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

