Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
Mardin'in Midyat ilçesinde evde tabanca ile vurulmuş halde bulunan ve kaldırdığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki Çiğdem Akyüz, tabutunun üstüne konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının cenazesinde gözyaşları sel oldu
Mardin'de yürek yakan olay, 8 Ocak'ta Midyat ilçesinin kırsal Ortaca Mahallesi’nde meydana geldi.
SİLAHLA VURULMUŞ OLARAK BULUNDU
Çiğdem Akyüz'ü (20) evde tabanca ile vurulmuş halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan Akyüz, buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ardından da Diyarbakır'a Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çiğdem Akyüz, dün doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Akyüz'ün cenazesi, yakınları tarafından Diyarbakır’dan alınarak, Mardin'in Midyat ilçesi Ortaca Mahallesi’ne getirildi.
BEYAZ GELİNLİKLE UĞURLANDI
Tabutuna beyaz gelinlik konulan Çiğdem Akyüz, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.