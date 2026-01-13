Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın ABD'ye ait olması gerektiği açıklamalarının ardından Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ABD Başkanı Trump'ın, Beyaz Saray'da pencere ardından Grönland haritasına bakar şekilde kurgulanan fotoğrafı dikkati çekti. Trump'ın Grönland haritasıyla kurgulanan fotoğrafı, "Gelişmeleri takip etmek için dokunun" ifadeleriyle paylaşıldı.

Beyaz Saray'ın paylaşımı, Washington'ın bölgeyi yakından izlediği mesajı verdiği şeklinde yorumlandı.

"GRÖNLAND'I ALMAZSAK RUSYA VEYA ÇİN ALACAK"

ABD Başkanı Trump, son açıklamasında Grönland'ın ABD'ye ilhakı ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söyledi.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise, "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt verdi.