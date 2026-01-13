Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Zamanın sessiz kuralı: Neden 7 günlük bir hafta kullanıyoruz?

        Zamanın sessiz kuralı: Neden 7 günlük bir hafta kullanıyoruz?

        Her hafta aynı döngüyü yaşıyoruz: pazartesi başlıyor, pazar bitiyor. Peki haftanın neden tam olarak yedi günden oluştuğunu hiç düşündünüz mü? Cevabı binlerce yıl öncesinde, yıldızları izleyen antik uygarlıklarda gizli. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 07:30 Güncelleme: 13.01.2026 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hafta sonunu sabırsızlıkla beklerken fark etmediğimiz bir gerçek var: Haftanın yedi gün sürmesi, bilimsel bir zorunluluktan çok tarihsel bir tercih. Bu tercihin kökeni ise Babillilere kadar uzanıyor.

        ZAMANI NASIL ÖLÇÜYORUZ?

        Hafta sonunu beklemek çoğu kişi için zorlayıcıdır; çünkü bir cumartesiden diğerine tam yedi gün vardır. Haftanın neden yedi gün sürdüğü ise çoğu zaman sorgulanmaz. Oysa zaman ölçülerimizin büyük bölümü doğrudan gökyüzündeki hareketlere dayanır.

        Bir gün, Dünya’nın kendi ekseni etrafında yaptığı tam dönüşle oluşur. Bir yıl ise Dünya’nın Güneş çevresindeki yörüngesini tamamlamasıdır ve yaklaşık 365 gün 6 saat sürer. Bu fazlalık nedeniyle her dört yılda bir Şubat ayına bir gün eklenir ve buna artık yıl denir.

        Ancak hafta ve ay kavramları, gün ve yıl kadar net değildir. Ay’ın evreleri, Güneş yılıyla birebir örtüşmez. Ay’ın Dünya etrafındaki dönüşü yaklaşık 27 gün ve 7 saat sürer ve bu da bir güneş yılı içinde yaklaşık 13 ay döngüsü anlamına gelir.

        REKLAM
        Yaşlandıkça zaman neden çabuk geçer?
        Yaşlandıkça zaman neden çabuk geçer?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?

        BABİLLİLER VE YEDİ GÜNLÜK HAFTANIN DOĞUŞU

        En eski uygarlıklardan biri olan Babilliler, gökyüzünü dikkatle inceleyen ve gezegen hareketlerini kayıt altına alan bir toplumdu. Günümüz Irak topraklarında yaşayan bu uygarlık, haftanın yedi gün olmasının temel mimarıdır.

        Babilliler, çıplak gözle görülebilen yedi gök cismini (Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn) kutsal kabul ediyordu. Bu nedenle yedi sayısı onlar için özel bir anlam taşıyordu. Ay takvimlerini de bu anlayışla düzenlediler ve ayı, yedişer günlük dört eşit parçaya böldüler.

        Ayın yaklaşık 28 günlük döngüsü, idari ve dini düzenlemeler açısından pratik değildi. Yedi günlük bölünme ise hem düzenliydi hem de dini ritüellerle uyumluydu. Haftanın son günü, özellikle kutsal kabul ediliyor ve dinlenmeye ayrılıyordu.

        REKLAM

        FARKLI MEDENİYETLERDE HAFTA KAVRAMI

        Her uygarlık haftayı yedi gün olarak kabul etmedi. Örneğin:

        Mısırlılar haftayı 10 gün olarak düzenledi,

        Romalılar ise uzun süre sekiz günlük bir hafta sistemi kullandı.

        Ancak Babilliler, özellikle M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllarda Yakın Doğu’da son derece baskın bir kültürdü. Bu nedenle onların zaman anlayışı, sadece haftayla sınırlı kalmadı; 60 dakikalık saat sistemi gibi başka ölçüler de günümüze kadar ulaştı.

        Yedi günlük hafta, Babillilerin etkisiyle önce Yahudiler tarafından benimsendi. Ardından Pers İmparatorluğu ve Yunanlılar bu sistemi kullandı. Büyük İskender’in fetihleriyle birlikte Yunan kültürü Hindistan’a kadar yayıldığında, yedi günlük hafta anlayışı da onunla birlikte yol aldı. Bazı tarihçiler, bu sistemin Çin’e Hindistan üzerinden geçmiş olabileceğini düşünmektedir.

        REKLAM

        İNSANLIĞIN GÖKYÜZÜYLE KURDUĞU İLİŞKİ

        İnsanlar tarih boyunca zamanı anlamlandırmak için gökyüzüne bakmıştır. Güneş’in doğuşu ve batışı, Ay’ın evreleri ve yıldızların konumu; tarım, ibadet ve günlük yaşamın düzenlenmesinde belirleyici olmuştur. Takvimler yalnızca zamanı ölçmek için değil, aynı zamanda toplumsal düzeni sağlamak için de geliştirilmiştir.

        Bu nedenle hafta, ay ve yıl gibi kavramlar yalnızca matematiksel hesaplara değil, kültürel ve inançsal kabullere de dayanır. Yedi günlük haftanın kökeninde de bu gökyüzü gözlemleri ve onlara yüklenen anlamlar yer alır.

        YEDİ SAYISININ SEMBOLİK GÜCÜ

        Yedi sayısı, yalnızca Babilliler için değil, pek çok kültürde özel bir yere sahiptir. Antik çağlarda gözlemlenebilen yedi gök cisminin varlığı, bu sayıyı kozmik bir bütünlüğün simgesi hâline getirmiştir. Bu durum, yedinin kutsallık ve düzenle ilişkilendirilmesine yol açmıştır.

        Zamanla bu sembolik anlamlar farklı toplumlara aktarılmış, dinî metinlerde, mitolojide ve günlük yaşamda yedi sayısına sıkça yer verilmiştir. Haftanın yedi gün olarak benimsenmesi de bu sembolik gücün pratik hayata yansımasıdır.

        REKLAM

        DİNİ İNANÇLAR VE HAFTANIN ŞEKİLLENMESİ

        Haftanın yedi gün olması, özellikle dinî gelenekler sayesinde kalıcı hâle gelmiştir. Babillilerde haftanın son günü kutsal kabul edilirken, Yahudilikte Şabat, Hristiyanlıkta ise Pazar günü dinlenme ve ibadet günü olarak benimsenmiştir.

        Bu anlayış, haftanın sadece bir zaman birimi değil, aynı zamanda ruhsal ve toplumsal bir döngü olarak görülmesine neden olmuştur. Dinî ritüellerle pekiştirilen bu düzen, yedi günlük haftanın kuşaklar boyunca korunmasını sağlamıştır.

        ZAMANIN STANDARTLAŞMASI VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM

        Farklı uygarlıkların etkileşimi, zaman ölçülerinin ortaklaşmasını hızlandırmıştır. Ticaret, fetihler ve kültürel alışveriş, takvim sistemlerinin yayılmasında önemli rol oynamıştır. Yedi günlük haftanın Yakın Doğu’dan Avrupa’ya, oradan Asya’ya uzanan yolculuğu bu sürecin en çarpıcı örneklerinden biridir.

        Zamanla haftanın uzunluğu, küresel ölçekte kabul gören bir standart hâline gelmiş ve yerel farklılıklar büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.

        REKLAM

        ROMA’DAN MODERN DÜNYAYA HAFTA SONU

        Romalılar başlangıçta farklı bir hafta sistemi kullansalar da, zamanla yedi günlük haftayı benimsediler. MS 321 yılında, Roma İmparatoru Konstantin, yedi günlük haftayı resmi takvim sistemi ilan etti ve Pazar gününü resmî tatil olarak belirledi.

        Bugün bildiğimiz anlamda hafta sonu kavramı ise oldukça yenidir. Cumartesi ve pazar günlerinin birlikte tatil olması, ancak 20. yüzyılda yaygınlaşmıştır. Zaman zaman yedi günlük haftayı değiştirmeye yönelik girişimler olsa da, bu sistem o kadar uzun süredir kullanımdadır ki artık neredeyse değişmez kabul edilmektedir.

        MODERN DÜNYADA HAFTA KAVRAMI

        Günümüzde hafta, çalışma düzeni, eğitim sistemi ve sosyal yaşamın temel yapı taşlarından biridir. Hafta içi ve hafta sonu ayrımı, sanayi devrimiyle birlikte belirginleşmiş ve modern yaşamın ritmini belirlemiştir.

        Her ne kadar yedi günlük haftayı değiştirmeye yönelik zaman zaman öneriler ortaya çıksa da, bu sistem tarihsel kökleri, kültürel alışkanlıkları ve küresel uyumu nedeniyle varlığını sürdürmektedir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı

        Bursanın Yıldırım ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı.Hacivat Mahallesi D209. Sokaktaki iki katlı evde Ahmet Y, boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Yye tabancayla ateş açtı.Silah sesini duyan komşular, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Tuğçe Y, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Ağır yaralanan Tuğçe Ynin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kaçan şüpheli Ahmet Y. bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        Tavares inadı kırılmıyor, Piton beklemede!
        Tavares inadı kırılmıyor, Piton beklemede!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda