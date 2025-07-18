Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bazı günler geçmiyor bazen ise zaman nasıl geçti anlaşılmıyor! Zaman algımız neden bazen yavaşlar ya da hızlanır?

        Bazı günler geçmiyor bazen ise zaman nasıl geçti anlaşılmıyor! Zaman algımız neden bazen yavaşlar ya da hızlanır?

        Bir gün göz açıp kapayıncaya kadar geçerken, bir başka gün saatler adeta akmaz. Zamanın göreceli akışı sadece Einstein'ın teorilerine değil, beynimizin karmaşık işleyişine de dayanıyor. Peki zihnimiz zamanı nasıl bu kadar esnek algılayabiliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 13:30 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Zaman kimi anlarda bir su gibi akıyor, kimi zaman ise çamura saplanmış gibi ilerliyor. Günlerin birbirine benzediği dönemlerde zaman hızlanırken, stresli ya da yenilik dolu anlarda yavaşlaması bir tesadüf değil. Bilim, bu algının ardındaki nedenleri açıklıyor...

        2

        BEYNİMİZ ZAMANI NASIL ALGILAR?

        İnsan beyni zamanı sabit bir saat gibi algılamaz. Zaman algısı; dikkat, duygular, bellek ve uyaran yoğunluğu gibi birçok faktörden etkilenir. Beynimiz, yaşadığımız olayların sayısını ve çeşitliliğini değerlendirerek zamanın geçtiğine dair bir izlenim oluşturur.

        3

        Bu yüzden sıradan ve tahmin edilebilir bir gün, çok daha kısa ve silik bir anı gibi hafızada yer alırken, yoğun ve yeniliklerle dolu bir gün sanki saatlerce sürmüş gibi hatırlanabilir.

        4

        SIKINTILI ANLARDA NEDEN ZAMAN YAVAŞLAR?

        Büyük bir tehlike ya da stres anında zamanın yavaşladığı hissine çoğumuz aşinayız. Bunun nedeni, beynimizin tehdit anında daha fazla bilgi işlemeye başlamasıdır.

        5

        Adrenalin salınımı artar, dikkat keskinleşir ve çevredeki detaylar daha net algılanır. Bu da gerçekte birkaç saniye süren bir olayın, hafızada uzun bir deneyim gibi kodlanmasına neden olur. Yani zamanın gerçekten yavaşlamasından ziyade, o anı yoğun biçimde algılamamız söz konusudur.

        6

        EĞLENCELİ ANLAR NEDEN ÇABUK GEÇER?

        “Zaman su gibi aktı” dediğimiz eğlenceli ya da keyifli anlarda ise beynimiz dikkatini daha çok dış uyaranlara verir ve süreyi takip etmez. Bu da zamanın hızlı geçtiği hissini doğurur. Ayrıca, mutlu anılar genellikle daha az detayla hafızaya kaydedildiğinden, geri dönüp baktığımızda zaman daha kısa geçmiş gibi görünür.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?