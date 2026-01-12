Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski Rennes yolunda!
Transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe'de, Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor... Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Polonyalı oyuncu için teklifini sarı-lacivertlilere iletti.
Transfer döneminin başlamasıyla birlikte adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe'de, son zamanlarda forma şansı azalan Sebastian Szymanski ile de yollar ayrılıyor...
SZYMANSKI'YE 10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Polonyalı orta saha için sarı-lacivertlilere 10 milyon Euro'luk teklif sundu.
İki kulüp arasında görüşmelerin sıklaştığı ve F.Bahçe'nin bu transferden 15 milyon Euro gelir beklediği öğrenildi.
26 yaşındaki oyuncunun da Fransa'ya transfer olmaya olumlu baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde bir sorun çıkarmayacağı belirtildi.
2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Szymanski, bu sezon 25 maçta 1.089 dakika sahada kaldı ve 2 gol - 2 asistlik katkı sağladı.