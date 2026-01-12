Habertürk
        Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski Rennes yolunda! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski Rennes yolunda!

        Transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe'de, Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor... Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Polonyalı oyuncu için teklifini sarı-lacivertlilere iletti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 10:18 Güncelleme: 12.01.2026 - 10:18
        1

        Transfer döneminin başlamasıyla birlikte adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe'de, son zamanlarda forma şansı azalan Sebastian Szymanski ile de yollar ayrılıyor...

        2

        SZYMANSKI'YE 10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Polonyalı orta saha için sarı-lacivertlilere 10 milyon Euro'luk teklif sundu.

        3

        İki kulüp arasında görüşmelerin sıklaştığı ve F.Bahçe'nin bu transferden 15 milyon Euro gelir beklediği öğrenildi.

        4

        26 yaşındaki oyuncunun da Fransa'ya transfer olmaya olumlu baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde bir sorun çıkarmayacağı belirtildi.

        5

        2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Szymanski, bu sezon 25 maçta 1.089 dakika sahada kaldı ve 2 gol - 2 asistlik katkı sağladı.

        6
