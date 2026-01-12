Habertürk
Habertürk
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız

        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız

        Gökyüzü bu hafta duygusal dalgalanmaları artırıyor. İlişkilerde özgürlük ihtiyacı yükselirken, haftanın sonunda gerçekleşen Oğlak Yeniay'ı ciddiye aldığınız konuları gündeminize taşıyor. Peki 12 - 18 Ocak haftasında burçları neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 09:19 Güncelleme: 12.01.2026 - 09:19
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        Bu hafta gökyüzü duygusal hassasiyetleri artırırken, net kararlar almayı da zorunlu kılıyor. 17 Ocak itibarıyla ilişkilerde de daha özgür ve mesafeli olurken, haftanın sonunda gerçekleşecek Oğlak Yeniay’ı hayatınızda ciddiye aldığınız alanları önünüze getirebilir. Peki 12-18 Ocak haftasında burçları neler bekliyor, hadi gelin bakalım.

        Sevgili Koçlar, ilişkilerde daha bağımsız hareket etme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yeniay, kariyer hedeflerinizle ilgili net ve kalıcı bir karar almanızı sağlıyor.

        Sevgili Boğalar, duygularınızı kontrol etmek isteyebilir, mesafe tercih edebilirsiniz. Yeniay, hayat yönünüzle ilgili daha gerçekçi ve sağlam bir plan kurmanıza yardımcı oluyor.

        Sevgili İkizler burçları, sosyal çevrenizle iletişiminiz hızlanıyor. Yeniay, gelecek planlarınızı daha ciddi ve sürdürülebilir hale getiriyor.

        Sevgili Yengeçler, ilişkilerde sınırlar ve özgürlük teması daha fazla gündeme geliyor. Yeniay, ortaklıklar ve ikili bağlar konusunda netleşmenizi sağlıyor.

        Sevgili Aslanlar, ikili ilişkilerde alışılmışın dışında yaklaşımlarınız dikkat çekiyor. Yeniay, iş ve sorumluluk alanında disiplinli bir başlangıç yapmanıza destek oluyor.

        Sevgili Başaklar, günlük düzeninizde daha pratik ve mesafeli bir tavır benimseyebilirsiniz. Yeniay, hem iş hem özel hayatta kontrolü elinize almanızı sağlıyor.

        Sevgili Teraziler, aşk ve sosyal ilişkilerde daha özgür hissetmek isteyebilirsiniz. Yeniay, kalbinizi gerçekten güven veren bağlara yönlendiriyor.

        Sevgili Akrepler, aile ve özel yaşamda duygusal mesafeler oluşabilir. Yeniay, düşünce yapınızı ve iletişim biçiminizi daha net hale getiriyor.

        Sevgili Yaylar, iletişim, flört veya sosyal temaslar hız kazanıyor. Yeniay, maddi konularda daha sağlam ve uzun vadeli kararlar almanızı sağlıyor.

        Sevgili Oğlaklar, değerlerinizi ve ilişkilerdeki beklentilerinizi sorgulayabilirsiniz. Burcunuzdaki Yeniay, hayatınızda güçlü ve kalıcı bir başlangıç yapmanıza destek olabilir.

        Sevgili Kovalar, çekiciliğiniz ve sosyal görünürlüğünüz artıyor. Yeniay, iç dünyanızda yük olan bir konuyu kapatmanıza yardımcı oluyor.

        Sevgili Balıklar, ilişkilerde daha içe dönük ve gözlemci olabilirsiniz. Yeniay ile hedefleriniz daha planlı hale getirebilirsiniz.

        Uğur Aslan, 'Altın Üçleme' yaptı

        Uğur Aslan, asrın felaketi sonrası memleketi Hatay'da yaşanan akustik acıyı, babasından miras kalan haddini bilme bilgeliğini ve Şafak Sezer ile bir doğum günü partisinde başlayan 'Ketenpere Dalavere' macerasını tüm samimiyetiyle Habertürk'e anlattı

