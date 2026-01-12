12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız

Bu hafta gökyüzü duygusal hassasiyetleri artırırken, net kararlar almayı da zorunlu kılıyor. 17 Ocak itibarıyla ilişkilerde de daha özgür ve mesafeli olurken, haftanın sonunda gerçekleşecek Oğlak Yeniay’ı hayatınızda ciddiye aldığınız alanları önünüze getirebilir. Peki 12-18 Ocak haftasında burçları neler bekliyor, hadi gelin bakalım.

Sevgili Koçlar, ilişkilerde daha bağımsız hareket etme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yeniay, kariyer hedeflerinizle ilgili net ve kalıcı bir karar almanızı sağlıyor.

Sevgili Boğalar, duygularınızı kontrol etmek isteyebilir, mesafe tercih edebilirsiniz. Yeniay, hayat yönünüzle ilgili daha gerçekçi ve sağlam bir plan kurmanıza yardımcı oluyor.

Sevgili İkizler burçları, sosyal çevrenizle iletişiminiz hızlanıyor. Yeniay, gelecek planlarınızı daha ciddi ve sürdürülebilir hale getiriyor.

Sevgili Yengeçler, ilişkilerde sınırlar ve özgürlük teması daha fazla gündeme geliyor. Yeniay, ortaklıklar ve ikili bağlar konusunda netleşmenizi sağlıyor.

Sevgili Aslanlar, ikili ilişkilerde alışılmışın dışında yaklaşımlarınız dikkat çekiyor. Yeniay, iş ve sorumluluk alanında disiplinli bir başlangıç yapmanıza destek oluyor.