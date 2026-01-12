Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlığını sürdürdüğü ortak raporun ana hatları belli olmaya başladı. 7 ana başlık altında yaklaşık 40 sayfa olması beklenen raporun ocak ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor için yaptığı toplantılar sürüyor. Koordinatör isimler şu ana kadar iki toplantı yaptı. Üçüncü toplantı, Numan Kurtulmuş başkanlığında salı günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

"DEMOKRASİ VE HUKUK" BAŞLIKLAR ARASINDA YER ALDI

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 7 ana başlık çıkarıldı. O başlıklar arasında "komisyonun yapısı, önemi, yapılan çalışmalar ve Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel anlamı" yer alıyor. Ayrıca edinilen bilgiye göre "örgütün silahsızlandırılmasıyla ilgili hususlar ve hukuki düzenlemeler" ile "demokrasi ve hukuk" da başlıklar arasında yer aldı.

TOPLANTIDA İSTİŞARELERİN YAPILMASI BEKLENİYOR

İkinci toplantıda ana başlıklar üzerinde uzlaşıya varılmasından sonra bu başlıklarının altının doldurulması için teknik çalışma başlatıldı. Meclis Başkanlığı, partilerin sunduğu raporlardan esinlenerek ana başlıkların doldurulması için harekete geçti. Salı günü saat 15:00'te yapılacak toplantıda bu ek metinlerle ana başlıkların doldurulması ve üzerinde istişarelerin yapılması bekleniyor.