Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: “Ortak rapor” çalışmalarında sona geliniyor: Ana başlıklar belirlendi | Son dakika haberleri

        “Ortak rapor” çalışmalarında sona geliniyor: Ana başlıklar belirlendi

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor için yaptığı toplantılar sürüyor. 7 ana başlıktan oluşan müşterek raporun dikkat çeken iki başlığı, "örgütün silahsızlandırılmasıyla ilgili hususlar ve hukuki düzenlemeler" ile "demokrasi ve hukuk" oldu. Yaklaşık 40 sayfa olması beklenen raporun ocak ayı içinde tamamlanması bekleniyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 12.01.2026 - 12:32 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ortak rapor" çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlığını sürdürdüğü ortak raporun ana hatları belli olmaya başladı. 7 ana başlık altında yaklaşık 40 sayfa olması beklenen raporun ocak ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor için yaptığı toplantılar sürüyor. Koordinatör isimler şu ana kadar iki toplantı yaptı. Üçüncü toplantı, Numan Kurtulmuş başkanlığında salı günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

        "DEMOKRASİ VE HUKUK" BAŞLIKLAR ARASINDA YER ALDI

        Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 7 ana başlık çıkarıldı. O başlıklar arasında "komisyonun yapısı, önemi, yapılan çalışmalar ve Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel anlamı" yer alıyor. Ayrıca edinilen bilgiye göre "örgütün silahsızlandırılmasıyla ilgili hususlar ve hukuki düzenlemeler" ile "demokrasi ve hukuk" da başlıklar arasında yer aldı.

        REKLAM

        TOPLANTIDA İSTİŞARELERİN YAPILMASI BEKLENİYOR

        İkinci toplantıda ana başlıklar üzerinde uzlaşıya varılmasından sonra bu başlıklarının altının doldurulması için teknik çalışma başlatıldı. Meclis Başkanlığı, partilerin sunduğu raporlardan esinlenerek ana başlıkların doldurulması için harekete geçti. Salı günü saat 15:00'te yapılacak toplantıda bu ek metinlerle ana başlıkların doldurulması ve üzerinde istişarelerin yapılması bekleniyor.

        ORTAK RAPORA BAĞLI OLARAK YASAL ADIMLAR ATILACAK

        Yaklaşık 40 sayfa olması beklenen raporun 1-2 toplantı daha yapılarak tamamlanması bekleniyor. Amaç, muhalefet şerhi olmadan raporun hazırlanması. Bu kapsamda rapor atılacak hukuki düzenlemeler için bir çerçeve oluşturacak. Yasal adımlar o çerçeve içinde atılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 8 Ocak 2026 (Halep'teki Çatışmalarda Son Durum Ne?)

        Habertürk Ekibi Halep'te: Halep'in merkezinde çatışmalar sürüyor. YPG'ye Halep'te nokta operasyon: Halep'te gerilim düşüyor mu? ABD'de polis şiddetine tepki yükseliyor: Trump polis şiddeti için ne dedi? Halep'teki çatışmalarda son durum ne? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız