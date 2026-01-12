Habertürk
        Adana'da müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!

        Adana'da, çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini milyonlarca lira dolandırıp, yurt dışına kaçtığı ve bu kişilerden birinin intiharına yol açtığı öne sürülen güzellik merkezi sahibi S.Ç., Güney Afrika'da güzellik merkezi açtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 07:24 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:42
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Adana'da, 3 şubesi bulunan güzellik merkezinin sahibi S.Ç.'nin, piyasa değerinin altında hizmet vadiyle çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, 17 Nisan 2025'te yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

        ÇALIŞANLAR EŞYALARI YAĞMALADI

        DHA'daki habere göre S.Ç.’nin 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanları, şubelerdeki eşyaları yağmaladı.

        Çalışanlarına özür mesajı gönderen S.Ç., kaçmadığını ve bir gün borçlarını ödeyeceğini ancak eşyaların yağmalanması nedeniyle zor durumda olduğunu öne sürdü.

        BİR KİŞİ HAYATINA SON VERDİ

        S.Ç.’nin, geçen yıl kredi çekmek için evini ipotek eden Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.’nin eşi Fadıl Şahin intihar etti. Mağdurlar, S.Ç.'nin yakalanıp yurt dışına getirilmesini istedi.

        Hayatına son veren Fadıl Şahin.
        Hayatına son veren Fadıl Şahin.

        YAŞADIĞI LÜKS HAYATI PAYLAŞTI

        S.Ç., bu süreçte Güney Afrika'da yaşadığı lüks hayatı sosyal medya hesabından paylaşmaktan geri durmadı. S.Ç.'nin lüks güzellik merkezi açtığı, müşterilerine hizmet verdiği ortaya çıktı.

        TEPKİLERE NEDEN OLDU

        Müşterileriyle sosyal medyada fotoğraflar paylaşan S.Ç. tepkilere neden oldu.

