Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı CANLI YAYIN - GS Rize canlı izle - Galatasaray Haberleri

        Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Süper Lig'de lider Galatasaray, 21. hafta maçında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Sane ve Lemina'dan yoksun sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkarmak istiyor. Cimbom, ligdeki yenilmezlik serisini de 9 maça çıkarmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.02.2026 - 15:44 Güncelleme: 08.02.2026 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STAT: Çaykur Didi

        HAKEM: Ozan Ergün

        SAAT: 17.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Ç.RİZESPOR: -

        GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, DavinsonSanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 20 müsabakada 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 49 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.

        Ligde 4 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12. sırada yer alıyor.

        Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

        SANE VE LEMINA YOK

        Galatasaray'da önemli eksikler bulunuyor.

        REKLAM

        Leroy Sane, Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina da sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemiyor.

        ABDÜLKERİM KART SINIRINDA

        Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Tecrübeli savunma oyuncusu, maçta sarı kart görmesi durumunda 22. haftadaki ikas Eyüpspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

        LİGDE 8 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

        Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmada yenilmedi.

        Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 8 müsabakada 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.

        LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

        Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.

        Sezon başından beri 47 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 20 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 45 golle Fenerbahçe ve 41 golle Trabzonspor takip ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kar maskeli şüpheliler, kuyumcu çalışanını darbedip 1 kiloya yakın altını alarak kaçtı

        BATMAN'da kar maskeli 2 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen çalışanı darbedip, 1 kiloya yakın altını alarak kaçtı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları