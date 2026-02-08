Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Süper Lig'de lider Galatasaray, 21. hafta maçında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Sane ve Lemina'dan yoksun sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkarmak istiyor. Cimbom, ligdeki yenilmezlik serisini de 9 maça çıkarmayı hedefliyor.
STAT: Çaykur Didi
HAKEM: Ozan Ergün
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 1
Ç.RİZESPOR: -
GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, DavinsonSanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 20 müsabakada 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 49 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.
Ligde 4 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
SANE VE LEMINA YOK
Galatasaray'da önemli eksikler bulunuyor.
Leroy Sane, Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina da sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemiyor.
ABDÜLKERİM KART SINIRINDA
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Tecrübeli savunma oyuncusu, maçta sarı kart görmesi durumunda 22. haftadaki ikas Eyüpspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
LİGDE 8 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR
Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmada yenilmedi.
Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 8 müsabakada 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.
LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.
Sezon başından beri 47 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 20 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 45 golle Fenerbahçe ve 41 golle Trabzonspor takip ediyor.