        Son dakika: Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden kişi gözaltına alındı

        Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden kişi gözaltına alındı

        Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili resen soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 10:47 Güncelleme: 08.02.2026 - 10:49
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi gözaltına alındı
        Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'daki habere göre; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda bir sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

        Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.

        Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

        BAKAN TUNÇ: BU ÇİRKİN VE AYRIMCI İFADELER ASLA KABUL EDİLEMEZ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün’e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi gereğince 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle sürdürülmektedir.

        Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan; onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır."

