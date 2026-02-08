Habertürk
        Brezilya'dan sürpriz iddia: 18'lik Sambacı Pedro Ferreia Fenerbahçe'ye! - Son dakika FB transfer haberi - Futbol Haberleri

        Brezilya'dan sürpriz iddia: 18'lik Sambacı Fenerbahçe'ye!

        Ara transfer döneminde kadrosuna 5 takviye yapan Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, Sao Paulo forması giyen 18 yaşındaki orta saha Pedro Ferreira'yı sezon sonunda renklerine bağlamak istediği öne sürüldü.

        Giriş: 08.02.2026 - 13:29 Güncelleme: 08.02.2026 - 13:29
        1

        Fenerbahçe ara transfer döneminde Guendouzi, Musaba, Mert Günok, Cherif ve Kante'yi kadrosuna katarak dikkat çekerken, sezon sonu için de sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

        2

        Brezilya basınından UOL'ün haberine göre; sarı-lacivertliler Sao Paulo'nun genç yıldız adayı Pedro Ferreira'yı gündemine aldı.

        Avrupa kulüplerinin radarına giren 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe ile birlikte Ajax'ın öne çıktığı belirtildi.

        3

        Ferreira'nın durumunu yakından takip eden Fenerbahçe'nin, sezon sonu daha somut adımlar atabileceği ifade edildi.

        4

        Sarı-lacivertli kulübün, yaz transfer döneminde resmi bir teklif sunmayı planladığı ve oyuncunun 18 yaşını doldurmuş olması nedeniyle transferinin önünde bir engel bulunmadığı belirtiliyor.

        Öte yandan haberde; Sao Paulo'nun Pedro Ferreira'yı olağanüstü bir teklif gelmediği sürece ilk etapta satmayı düşünmediği de vurgulandı.

