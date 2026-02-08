Brezilya'dan sürpriz iddia: 18'lik Sambacı Fenerbahçe'ye!
Ara transfer döneminde kadrosuna 5 takviye yapan Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, Sao Paulo forması giyen 18 yaşındaki orta saha Pedro Ferreira'yı sezon sonunda renklerine bağlamak istediği öne sürüldü.
Fenerbahçe ara transfer döneminde Guendouzi, Musaba, Mert Günok, Cherif ve Kante'yi kadrosuna katarak dikkat çekerken, sezon sonu için de sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Brezilya basınından UOL'ün haberine göre; sarı-lacivertliler Sao Paulo'nun genç yıldız adayı Pedro Ferreira'yı gündemine aldı.
Avrupa kulüplerinin radarına giren 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe ile birlikte Ajax'ın öne çıktığı belirtildi.
Ferreira'nın durumunu yakından takip eden Fenerbahçe'nin, sezon sonu daha somut adımlar atabileceği ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulübün, yaz transfer döneminde resmi bir teklif sunmayı planladığı ve oyuncunun 18 yaşını doldurmuş olması nedeniyle transferinin önünde bir engel bulunmadığı belirtiliyor.
Öte yandan haberde; Sao Paulo'nun Pedro Ferreira'yı olağanüstü bir teklif gelmediği sürece ilk etapta satmayı düşünmediği de vurgulandı.