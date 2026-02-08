Jessica May, Brezilyalıların Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı açıkladı

2017'de SHOW TV'de yayınlanan 'Yeni Gelin' ile Türkiye'deki oyunculuk kariyerine başlayan, 2022'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilen Brezilya asıllı oyuncu Jessica May, Türkiye’de yaşamaya başladıktan sonra edindiği deneyimleri anlattı.

Jessica May, Brezilyalıların ülkemize geldiklerinde en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı paylaştı.

Türkiye’deki günlük alışkanlıkların kendisi için oldukça ilginç olduğunu dile getiren jessica May, ilk olarak yemek sonrası çay kültürüne değindi. May; "Yemekten sonra çay içmeden masadan kalkmak neredeyse mümkün değil. Çayın yemeğin hazmedilmesine yardımcı olduğu söyleniyor ve mutlaka içmen için ikna ediliyorsun. Çay içmeden kalkmak gerçekten zor" ifadelerini kullandı.

Bir diğer dikkatini çeken alışkanlığın ise evlerin kapı önünde dizili ayakkabılar olduğunu belirten Jessica May; "Brezilya'da evlerin önünde ayakkabı bırakma kültürü yok. Türkiye'ye geldiğimde kapının önünde ayakkabıları görünce gerçekten çok şaşırmıştım" dedi.

Trafik kültürüne de değinen ünlü Jessica May, korna kullanımının Türkiye'de oldukça yaygın olduğunu söyledi. May; "Brezilya’da bu kadar korna sesi duymazsın. Burada insanlar vitesi değil, kornayı hazırlıyor. Işık yanmadan bile basılıyor" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.