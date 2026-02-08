Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Okul müdürü odasını koridora taşıdı | Son dakika haberleri

        Okul müdürü odasını koridora taşıdı

        Ankara'da Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Köse, öğrencilerin çekinmeden yanına gelip, sorunlarını anlatabilmesi için makam odasını koridora taşıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 14:39 Güncelleme: 08.02.2026 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara'nın Sincan ilçesindeki Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Köse, öğrencilerin çekinmeden yanına gelip, sorunlarını anlatabilmesi için makam odasını koridora taşıdı.

        DHA'nın haberine göre Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Köse, göreve başladığı 2022 yılından itibaren öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amacıyla birçok yenilik yaptı.

        Köse, okulun içinde yer alan otopark, okul bahçesi, okul kapısı, okul girişi, koridorları, merdivenleri, sınıfları, spor salonunu ve konferans salonunu yeniledi. Okul bünyesindeki açık bir alanı da öğrencilerin kitap okuyup, müzik dinleyebilecekleri bir alana dönüştürdü. 'Kitapsal Sokağı' adı verilen alanda öğrenciler ders çalıp, kitap okuyarak sohbet ediyor. Ali Osman Köse, öğrencilerin çekinmeden yanına gelip, sorunlarını anlatabilmesi için de makam odasını koridora taşıdı. Köse, 12'nci sınıfların bulunduğu koridordaki köşede kapısı bulunmayan alanda çalışırken, öğrencilere de destek oluyor.

        REKLAM

        "AMACIM ONLARA İLHAM VERMEK"

        Okul müdürü Ali Osman Köse, eğitim hayatı boyunca merkeze daima öğrencilerini aldığını belirterek, "Öğrencilerimin motive olması benim için çok önemli. İletişimi hep açık tutmak istedim. Onların yanında olduğumuzu sadece söylemle değil, bir şeyler yaparak göstermemiz gerekiyordu. Çocukların doğrudan arasında olmak, onların yanında olmak, en azından zamanımın bir kısmını onların içerisinde geçirmenin öğrencilerime çok iyi geleceğini düşündüm. Amacım onlara ilham vermek, onları başarılı olacaklarına inandırmak. Bunu da sadece söylemle yapamıyorsunuz. İlham vermenin en önemli şartlarından bir tanesi de onlara inanmak ve onlar için bir şeyler yaptığınızı net bir şekilde göstermek" dedi.

        "HARİKA BİR EĞİTİM İKLİMİ YARATTIK"

        Velilerin ve öğrencilerin de bu eğitim anlayışına olumlu karşılık verdiğini söyleyen Köse, "Bu olumlu karşılıklar bizim her defasında heyecanımızın tazelenmesini sağlıyor. Burada karşılaştığım en ciddi bariyer zihinlerdeki çaresizlikti. Bunu aşabilmek için önce inanç aşılamanız lazımdı. Faaliyetlerimiz ardı ardına oldukça hem öğrencilerden hem velilerden hem de kamuoyundan aldığımız olumlu dönüşler, bunların artarak çoğalmasını sağladı. 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır', biz o şiarla çalıştık ve bugün geldiğimiz noktada harika bir eğitim iklimi yarattığımızı söyleyebiliriz. Yapılan çalışmaların somut sonuçlarını bizim işimizin öznesi olan çocuklarımızdan ve onların ebeveynlerinden gördük. Bunun yanında yaptığımız işin somut sonuçlarının olumlu olması, başta Milli Eğitim Bakanlığımız ve devletimiz tarafından her konuda desteklenmiş olmak motivasyonumuzu daha da artırdı. Yoruluyor muyuz? Elbette ki yoruluyorsunuz. Zihinsel olarak yoruluyorsunuz. Fiziksel olarak zaten yoruluyorsunuz ama önemli olan nedir biliyor musunuz? Vicdanınız yorulmayacak, kalbiniz yorulmayacak. O da sevdiğiniz işi yapmakla mümkün oluyor" ifadelerini kullandı.

        "HOCALARIMIZ BİZE MOTİVASYON KAYNAĞI OLDULAR"

        Sincan Anadolu Lisesi'nden geçen yıl mezun olan ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nde eğitim görmeye başlayan Resul Kapusuz (18), "En başta fiziki değişiklikler bizi motive etti. Otoparkımız olsun, halı sahamız olsun, okulun dış ve iç boyaması, 'kitapsal'ımız ve kütüphanemiz daha güzel hallere getirildi. Bu durum bizi çok mutlu etti. Kitapsal’daki o sessiz ve sakin ortamda kitap okumak, ders çalışmak; bunlar bizim için birer motivasyon kaynağıydı. Bu sayede rahatça istediğim zaman kitap okuyabiliyordum, ders çalışacağım zaman şüphe etmeden oraya gidebiliyordum. Bunlar dışında hocalarımız bize motivasyon kaynağı oldular. Bizim üniversite hazırlığımızda asla bizi bırakmadılar. Her zaman destek oldular. Şu anda hepimizin bir üniversitede okumasının en büyük sebebi hocalarımızdır" diye konuştu.

        "ÖĞRETMENLERİMİZ HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİ"

        Mezun öğrencilerden Melisa Sert (18) ise "Sincan Anadolu Lisesi'nden 6 ay önce mezun oldum. Kırıkkale Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi okuyorum. Fiziki ortamın iyi olması bizi ders çalışırken daha fazla motive etti. Buraya gelirken hevesle gelmeye gitmeye başladık. Bu değişim sürecine birebir şahit olduk. Her zaman iyi ki bu liseden mezun olmuşum diyebiliyorum. Ben bir dönem futbol oynadım. Okula halı saha yapılması bizim için çok iyi oldu. Okul takımımız için de çok iyi oldu. Antrenmanlarımızı burada yapmamız bizim için büyük bir artıydı. Bu beni derslerime çalışmam noktasında çok fazla motive ediyordu ve mutlu oluyordum. Mutlu olmam, dikkatimi derslerime daha çok vermemi sağlıyordu. Bunaldığımızda, sıkıldığımızda 'kitapsal'a inip arkadaşlarımıza sohbet edip bir şeyler okumak, müzik yapan arkadaşlarımızı dinlemek bizim için çok rahatlatıcı ve derslerimize odaklanmamızı sağlayan en büyük faktörlerden birisiydi. Sınava hazırlandığımız süreçte; bizim vazgeçtiğimiz dönemde bile öğretmenlerimizin vazgeçmemiş olması bizim için çok etkiliydi. Pes ettiğimiz, yorulduğumuz, sıkıldığımız, bunaldığımız o dönemlerde öğretmenlerimiz bizim için hiçbir zaman vazgeçmemişlerdi. Her zaman bizi yapabileceğimiz konusunda motive etmişlerdi. Dolayısıyla şu an eğer buradaysak en çok onların payı var" dedi.

        Mezunlardan Mustafa Mert Köse (19) ise "Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyorum. Okulumuzdaki değişiklikler motive olmamız konusunda bize yardımcı oldu. Melisa'nın da dediği gibi bu sürece tanık olmak bizi daha çok motive etti ve kendimize daha çok inanmamızı sağladı. Halı sahamız, dışarı yapılan satranç takımı, 'kitapsal sokak'ta kitap okuma, müzikle ilgilenme imkanımız bize ders aralarında güzel bir nefes alma olanağı sağlıyordu" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kolu ve bacağı kopan hastalar 10 saatte aynı anda ameliyat edildi

        Antalya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında kolu ve bacağı kopan hastalar aynı anda 10 saat süren ameliyatyla opere edildiler. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları