Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

Sarı-kırmızılılarda goller 19. dakikada Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada Yunus Akgün ve 73. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 52'ye yükseltirken Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 6'ya çıkardı. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Rizespor 20 puanda kaldı.

LİGDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 9 karşılaşmada yenilmedi.

Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 9 müsabakada 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Rizespor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.