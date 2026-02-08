Habertürk
        Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU

        Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda goller 19. dakikada Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada Yunus Akgün ve 73. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.02.2026 - 15:44 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:14
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

        Sarı-kırmızılılarda goller 19. dakikada Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada Yunus Akgün ve 73. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 52'ye yükseltirken Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 6'ya çıkardı. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Rizespor 20 puanda kaldı.

        Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

        LİGDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI

        Galatasaray, Süper Lig'deki son 9 karşılaşmada yenilmedi.

        Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 9 müsabakada 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Rizespor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.

        YENİ TRANSFERLER İLK KEZ KADRODAYDI

        Galatasaray'ın yeni transferleri Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, Rizespor karşılaşmasında yedek kulübesinde bekledi. Üç futbolcu da böylece ilk kez kadroda yer aldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        10. dakikada Sara'nın ceza sahasının dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp auta çıktı.

        19. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Lang'ın sol çaprazdan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Fofana'nın sağından ağlara gitti: 0-1

        21. dakikada Uğurcan Çakır'ın hatalı pasını kazanan Laçi, topu ceza sahası yayı içinde bulunan Sowe ile buluşturdu. Sowe'un Sanchez'i geçtikten sonra vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

        Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        47. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Lang'ın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yan tarafına çarpıp tekrar oyun alanına döndü.

        62. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hojer'in hatalı pasını kazanan Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda, üst direğin içine çarpan top ağlara gitti: 0-2

        73. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Lang savunma arkasına koşan Osimhen'e derinlemesine yerden pasını gönderdi. Osimhen, kaleci Fofana'yı geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3

        82. dakikada Icardi'nin ceza sahası yayı dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp yerden sektikten sonra kaleci Fofana da kaldı.

        90+2. dakikada Mebude'nin sağ çaprazdan kaleye şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

        90+4. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mihaila'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

        Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

        Batman'da grup köy yolunda heyelan: 2 minibüs mahsur kaldı

         Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından başlayan sağanak heyelana neden oldu. Alagöz köyünden ilçe merkezine gitmekte olan 2 köy minibüsü, yola düşen heyelan nedeniyle mahsur kaldı.

