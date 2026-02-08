Habertürk
        Beşiktaş BOA: 68 - Fenerbahçe Opet: 105 (MAÇI İZLE)

        Beşiktaş BOA: 68 - Fenerbahçe Opet: 105 (MAÇI İZLE)

        Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş BOA'yı deplasmanda 105-68 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü. Derbi heyecanı HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlandı.

        DHA / Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 17:29 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:22
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19’uncu hafta maçında Beşiktaş BOA’ya konuk olduğu maçtan 105-68 galip ayrıldı. Zorlu mücadele HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.

        Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk 3 dakikası 7-4 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra rakibine karşı üstünlüğünü hissettirmeye başlayan Sarı-lacivertliler ilk periyodu 28-19 önde tamamladı.

        2’nci periyodun ilk dakikası içerisindeki isabetli dış şutlarla farkı çift hanelere taşıyan Fenerbahçe Opet soyunma odasına 15 sayı farkla gitti: 37-52.

        İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip, ev sahibi Beşiktaş BOA’nın farkı kapatma çabalarına izin vermedi ve maçın skorer isimlerinden Alperi’nin son saniye basketiyle 3’üncü periyodu da 26 sayı farkla önde tamamladı: 78-52.

        Son periyoda da etkili başlayan ve maçın son 5 dakikasına 33 sayılık farkla önde giren Fenerbahçe Opet maçtan da 105-68 galip ayrıldı.

        Alperi Onar 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

        SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Önder Yılmaz, Sertan Kırklar, Haldun Çoban

        BEŞİKTAŞ BOA: Fraser 17, Fasoula 16, Whitcomb 6, Pelin Bilgiç 5, Meltem Yıldızhan 7, Toure 6, İdil Saçalır 2, Gülşah Duman 3, Özge Özışık, Gizem Sezer, İlayda Güner 6

        FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 11, McBride 8, Şerife Alperi Onar 24, Meesseman 13, Rupert 17, Williams 13, Olcay Çakır Turgut 10, Milic 6, Tuana Ayşegül Vural 3, Meltem Avcı, Ece Erginay

        1’İNCİ PERİYOT: 19-28

        DEVRE: 37-52

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 52-78

        Mehmetçikten, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

        Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunan askerlerin görüntüsünü paylaştı. (DHA)

