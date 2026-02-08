Habertürk
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!

        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 17:54 Güncelleme: 08.02.2026 - 18:08
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Brezilyalı oyuncumuz Anderson Talisca’nın sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı.

        Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde oyuncumuza Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktörümüz Devin Özek eşlik etti.

        "ÇOK MUTLUYUM"

        İki yıl daha Fenerbahçe forması giyeceği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Anderson Talisca, “Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza ve benimle birlikte çalışan, kulüpte çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Acun (Ilıcalı) da benim buraya gelmemde çok önemli birisiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Deniz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu formayla sahada mücadele ederek, goller atarak; takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Hazırım.” dedi.

        Taraftarlara da mesaj gönderen Talisca, “Bizi desteklemeye her geçen gün daha da devam etsinler. Göstermiş oldukları sevgiden dolayı onlara çok büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün elimden gelenin en iyisini onlar için vereceğim. Bana güvenebilirler.” diyerek sözlerini noktaladı.

        ERTAN TORUNOĞULLARI: TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN

        Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları ise, “Hocamızın, ekibinin ve takım arkadaşlarının da çok sevdiği oyuncu. Ailemizin sevilen en büyük parçalarından biri. İnanıyoruz ki bu yıl şampiyonlukta da çok büyük katkısı olacak. Kendisine, kulübümüze ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarlarımıza şu mesajı vermek isterim: Rahat olsunlar, sakin olsunlar. Biz hocamıza, ekibine ve oyuncularımıza çok güveniyoruz. İnşallah mayıs ayında hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız.” dedi.

