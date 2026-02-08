Habertürk
        Beşiktaş BOA - Fenerbahçe Opet maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş BOA - Fenerbahçe Opet maçı CANLI YAYIN

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş BOA, sahasında Fenerbahçe Opet'i konuk ediyor. Dev karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor

        Giriş: 08.02.2026 - 17:29 Güncelleme: 08.02.2026 - 17:29
        HT Spor'da derbi heyecanı: Beşiktaş - Fenerbahçe
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş BOA, sahasında Fenerbahçe Opet'i konuk ediyor.

        DEV DERBİ HT SPOR'DA!

        Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde saat 17.30'da başlayan karşılaşmada Önder Yılmaz, Sertan Kırklar ve Haldun Çoban hakem üçlüsü görev yapıyor. Zorlu mücadele HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlıyor.

        Ligde 9 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 5. sırada yer alıyor.

        Sezondaki 16 müsabakanın tamamını kazanan Fenerbahçe Opet ise 2. basamakta bulunuyor.

        Sarı-lacivertliler, 8. haftada sahasında Beşiktaş BOA'yı 107-78 mağlup etti.

