        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Uzun zaman sonra ilki yaşadım! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Uzun zaman sonra ilki yaşadım!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 20:45 Güncelleme: 08.02.2026 - 20:45
        Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

        "Maç öncesinde ve maç içerisinde rakibimizi çözümlemeye çalıştık. Golü bulduk, 1-0 sonrasında rakibimizin de pozisyonları oldu.İkinci yarıya kadar oyunun iki takım arasında gidip geldiği yerler oldu. Zor bir deplasmanda, zor bir statta, zor bir rakibe karşı galibiyet almak önemli ve değerli."

        "Oyuncularımı performansından dolayı kutlamak gerekiyor. Başlayan, devam eden, bitiren herkes en iyisini yapmaya çalıştı. Transfer dönemi bitti. Yeni gelen oyuncular, sakatlıktan dönen oyuncular oldu. Bugün ilk defa uzun zamandan sonra hangi oyuncumu sokacağım diye çok fazla düşündüğün bir gün yaşadım."

        "Bu benim açımdan bir yandan sevindirici, hem de oynatamadığım oyunculara da süre verememekten dolayı psikolojik olarak teknik adamın zorlukları oluyor. Ama dediğim gibi önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Bugün de çok önemli bir 3 puan almış olduk"

