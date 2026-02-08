Okan Buruk: Uzun zaman sonra ilki yaşadım!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:
"Maç öncesinde ve maç içerisinde rakibimizi çözümlemeye çalıştık. Golü bulduk, 1-0 sonrasında rakibimizin de pozisyonları oldu.İkinci yarıya kadar oyunun iki takım arasında gidip geldiği yerler oldu. Zor bir deplasmanda, zor bir statta, zor bir rakibe karşı galibiyet almak önemli ve değerli."
"Oyuncularımı performansından dolayı kutlamak gerekiyor. Başlayan, devam eden, bitiren herkes en iyisini yapmaya çalıştı. Transfer dönemi bitti. Yeni gelen oyuncular, sakatlıktan dönen oyuncular oldu. Bugün ilk defa uzun zamandan sonra hangi oyuncumu sokacağım diye çok fazla düşündüğün bir gün yaşadım."