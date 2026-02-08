MAÇ SONUCU: Beşiktaş: 2 - Alanyaspor: 2

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Maça hızlı başlayan Alanyaspor, Güven Yalçın'ın 9 ve 16. dakikalardaki golleriyle 2-0 öne geçti. 29. dakikada Güney Koreli futbolcu Oh, ceza sahası içinde yerde kalırken hakem Oğuzhan Çakır, oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında izleyen Oğuzhan Çakır, Ümit Akdağ'ın Oh'a yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi. 33'üncü dakikada penaltıyı kullanan kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2.

İkinci yarıda ise Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, röveşata golüyle skora dengeyi getirdi: 2-2. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve iki takım 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 37, Alanyaspor ise 23 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor ise Konyaspor'u evinde ağırlayacak.

HYEON-GYU OH, İLK MAÇINDA GOL SEVİNCİ YAŞADI Beşiktaş'ın yeni forveti Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlılarla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı. Güney Koreli forvet, röveşatasıyla skora dengeyi getiren golü attı.