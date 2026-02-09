Habertürk
        Elektrikli araçlar üreticilere pahalıya patladı! 1 yılda 55 milyar dolar kayıp...

        Elektrikli araçlar üreticilere pahalıya patladı! 1 yılda 55 milyar dolar kayıp...

        Küresel otomotiv devleri, elektrikli araç yatırımlarında frene bastı. Son bir yılda sektördeki toplam değer kaybı 55 milyar dolara ulaşırken, Stellantis cephesinde geçen yıl yaşanan değer düşüklüğü ise şirketin piyasa değerini aştı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 09.02.2026 - 07:10 Güncelleme: 09.02.2026 - 07:10
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Küresel otomobil üreticileri, elektrikli araç yatırımlarında geri adım atmaları nedeniyle son bir yılda toplam yaklaşık 55 milyar dolarlık değer düşüklüğü (writedown) kaydetti.

        ABD Başkanı Donald Trump döneminde elektrikli araç teşviklerinin geri çekilmesi ve beklentilerin altında kalan satışlar, Çin’deki sert fiyat rekabeti ve Avrupa’da giderek karmaşık hale gelen segment yapısı üreticilerin yaşadığı finansal kayıpların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

        Otomotiv üreticilerinin yaşadığı milyarlarca dolarlık değer kayıplarında son ve en çarpıcı örneği ise Stellantis oldu.

        STELLANTIS: DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ PİYASA DEĞERİNİ AŞTI

        Stellantis’in Milano borsasında işlem gören hisseleri, Fiat Chrysler ile PSA’nın 2021’de birleşmesiyle kurulan grubun kuruluşundan bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 30’a varan düşüş yaşadı.

        Fiat, Peugeot, Citroen, Opel, Jeep, Maserati gibi şirketlerin sahibi konumundaki şirket, 2025’in ikinci yarısında tam 22.2 milyar Euro (yaklaşık 26.5 milyar dolar) tutarında değer düşüklüğü açıkladı. Ortaya çıkan bu tutar, şimdiye kadar üreticilerin açıkladığı en yüksek rakam olarak da kayıtlara geçti.

        Öte yandan, açıklanan değer kaybının tutarı şirketin piyasa değerini de aşmış oldu. Geçen haftaki borsa kapanışında Stellantis’in piyasa değeri yaklaşık 18 milyar Euro seviyesine gerilemişti.

        Stellantis CEO’su Antonio Filosa, söz konusu değer kaybının 'enerji dönüşümünün hızının fazla iyimser tahmin edilmesinden' kaynaklandığını söyledi.

        Bu açıklama, daha önce benzer ifadeler kullanan Ford, General Motors ve Volkswagen yöneticilerinin ifadeleriyle paralellik göstermesi açısından dikkat çekti.

        Stellantis, 2025'in ikinci yarısı için yaklaşık 21 milyar euro net zarar beklerken, düşük faaliyet kârlılığı ve gümrük vergilerinden kaynaklanan ek maliyetlerle de karşı karşıya bulunuyor.

        FORD: ÜRETİM PLANLARI DEĞİŞTİ

        Dünyanın diğer büyük otomotiv üreticileri de Stellantis ile benzer bir tablo yaşıyor.

        Örneğin, ABD’li üretici Ford, Aralık ayında 19.5 milyar dolarlık değer düşüklüğü açıklayarak bazı elektrikli araç modellerinin üretimini iptal ettiğini duyurdu

        Yaşanan kayıpların ardından gelecek planlarını güncelleyen şirket, stratejisini daha çok benzinli ve hibrit araçlara kaydırma kararı aldı.

        GM: YATIRIMLARI SONLANDIRMA KARARI ALDI

        ABD’nin satış hacmi en yüksek otomobil üreticisi olan General Motors (GM), Ocak ayında bazı elektrikli araç yatırımlarını sonlandırmak için 6 milyar dolarlık zarar yazacağını duyurmuştu.

        Bu tutarın 4.2 milyar dolarlık kısmı, tedarikçilerle yapılan sözleşmelerin iptali ve uzlaşmalardan kaynaklanan nakit çıkışlarını kapsıyor.

        VW: ELEKTRİKLİ MODELLERİ ERTELEDİ

        Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen (VW) ise geçen Eylül ayında, Porsche markasında kapsamlı bir ürün revizyonu nedeniyle 5.1 milyar euro (yaklaşık 6 milyar dolar) tutarında zarar beklendiğini açıkladı.

        Bu kapsamda, bazı elektrikli modeller ertelenirken, hibrit ve içten yanmalı motorlu araçlara öncelik verildi. Açıklanan tutarın yaklaşık 3.5 milyar dolarlık kısmının doğrudan değer düşüklüğü gideri olduğu belirtildi.

        SIFIR EMİSYON HEDEFLERİ ERTELENDİ

        Geleneksel otomobil üreticileri, özellikle Çinli yeni oyuncular karşısında rekabet etmekte zorlanırken, Avrupa ve özellikle ABD’de elektrikli araç hedeflerinin yumuşatılması dikkat çekiyor.

        Sıfır emisyon hedeflerinde dünyada öncü konumda bulunan Avrupa’nın bu hedefleri esnetme kararı, önümüzdeki dönemde içten yanmalı motorlu araç üretiminin süreceğine işaret ederken, küresel otomotiv rekabetinde oyun kurallarının yeniden yazılabileceği yorumlarını da beraberinde getiriyor.

