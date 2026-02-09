Habertürk
        Muğla'da kiralık teknede sır ölüm! | Son dakika haberleri

        Muğla’da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

        Muğla'nın Milas ilçesine arkadaşlarıyla birlikte gezmeye gelen ve burada kiraladıkları teknede geceyi geçiren 35 yaşındaki Bahar Taş, sabah saatlerinde teknede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 00:01 Güncelleme: 09.02.2026 - 00:01
        Aydın’ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi’nde yaşadığı öğrenilen Bahar Taş’ın, arkadaşlarıyla birlikte dün gezmek için Muğla’nın Milas ilçesine gittiği belirtildi.

        İddiaya göre, burada tekne kiralayan arkadaş grubu, geceyi teknede geçirdi. Bugün sabah uyandıklarında ise Taş’ın hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince Taş’ın arkadaşlarının ifadesine başvurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Hz. İsa tasvirli 1300 yıllık ekmeklerin konservasyonu, 2 yılda tamamlandı

        Kasraman'da bulunan ve birinin üzerinde Hz. İsa figürü, diğerlerinde de farklı bezemelerin bulunduğu 1300 yıllık kömürleşmiş 5 somun ekmeğinin konservasyon ve restorasyonu, Ankara'da 2 yıllık bir çalışmayla tamamlandı. Ekmekler, yakın zamanda ziyaretçileriyle buluşacak. (DHA)    

