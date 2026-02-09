Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!

İstanbul'da olay, dün sabah saat 04.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ersin Alataş (40) arkadaşlarıyla buluşmak için evlerine gitti.

TARTIŞMADA BIÇAKLANDI

DHA'daki habere göre Alataş, evde alkol aldığı sırada evde bulunan 1 kişiyle tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Ersin Alataş, 40 yaşında hayatını kaybetti.

SALDIRGAN KAÇTI

Kavgada Ersin Alataş'ı bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Bu sırada evde bulunan Alataş'ın köyden tanıdığı ve aynı zamanda arkadaşı, üst katlardaki komşulardan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Birçok yerinden bıçak darbesi alan Alataş'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Alataş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Alataş'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'a götürüldü.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Diğer yandan olaya şahit olan ve bina sakinlerine haber veren Alataş'ın arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.