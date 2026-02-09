Habertürk
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!

        İstanbul'da, 40 yaşındaki Ersin Alataş arkadaşının evine giderek alkol aldı. İddiaya göre masada Alataş ile evde oturan başka bir kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Alataş hayatını kaybetti; şüpheli ise kaçtı. Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Alataş'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'a götürüldü. Polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor

        Giriş: 09.02.2026 - 07:31 Güncelleme: 09.02.2026 - 07:31
        İstanbul'da olay, dün sabah saat 04.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ersin Alataş (40) arkadaşlarıyla buluşmak için evlerine gitti.

        TARTIŞMADA BIÇAKLANDI

        DHA'daki habere göre Alataş, evde alkol aldığı sırada evde bulunan 1 kişiyle tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Ersin Alataş, 40 yaşında hayatını kaybetti.
        Ersin Alataş, 40 yaşında hayatını kaybetti.

        SALDIRGAN KAÇTI

        Kavgada Ersin Alataş'ı bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Bu sırada evde bulunan Alataş'ın köyden tanıdığı ve aynı zamanda arkadaşı, üst katlardaki komşulardan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Birçok yerinden bıçak darbesi alan Alataş'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Alataş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Alataş'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'a götürüldü.

        POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

        Diğer yandan olaya şahit olan ve bina sakinlerine haber veren Alataş'ın arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        "BİRBİRLERİNİ BIÇAKLIYORLAR; 1 KİŞİ ÖLÜYOR"

        İhbarda bulunan bina sakinlerinden birinin babası Mustafa Karabulut, "Gece saat 05.30 sıralarında polis gelerek zile bastı, bizim çocuklardan ifade almak için. Bizim çocuklar gördüklerini şöyle anlattı: 'Ev sahibi geldi, bizden acil ambulans ve polisi aramalarını' istediğini söyledi. Bizim çocuklardan birisi acil ambulans ve polisi arıyor. Ardından ambulans polis ve inceleme ekipleri geliyor. Masa kurmuşlar, içki içerken aralarında tartışma çıkıyor. Birbirlerini bıçaklıyorlar; 1 kişi ölüyor. Bıçakladıktan sonra öbürü de kaçıyor.İkisi de kiracı " dedi.

