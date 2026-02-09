Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
Samsun'da, 24 yaşındaki Mehmet Ö., yeğeniyle çıkan tartışmada kendilerini ayırmak isteyen ablası 38 yaşındaki Duygu B.'yi bıçakla yaralayıp, pencereden atladı. Tedaviye alınan abla ve kardeşinin durumlarının ciddi olduğu bildirildi
Samsun'da olay, saat 04.00 sıralarında, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi 183'üncü Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre; Duygu B., kardeşi Mehmet Ö. ve yeğeni İbrahim Ş. (20) evde alkol aldıkları sırada aralarında tartışma çıktı.
PENCEREDEN AŞAĞI ATLADI
DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile Mehmet Ö., İbrahim Ş.'nin burnuna yumruk attı. Mehmet Ö. daha sonra araya girmeye çalışan ablası Duygu B.'yi de omzundan bıçakla yaralayıp, pencereden aşağı atladı.
YARALANAN ABLA HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Duygu B. özel bir hastaneye, Mehmet Ö. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
İKİ KARDEŞİN DE SABIKALARI ÇIKTI
6 suç kaydı olan Mehmet Ö. ve 4 suç kaydı olan ablası Duygu B.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.