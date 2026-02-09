Habertürk
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası | Dış Haberler

        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası

        1924'te Fransa'da düzenlenen ilk Kış Olimpiyatları'nda kadınlar sporcuların yalnızca yüzde 4,3'ünü oluşturuyordu. 6 Şubat'ta başlayan Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları ise tarihin en cinsiyet dengeli olimpiyatı olarak tarihe geçecek. 102 yıl sonra gelinen noktada olimpiyatlarda cinsiyet eşitliğine halen ulaşılamadı, ancak eşitliğe en yakın noktaya gelindi

        Giriş: 09.02.2026 - 11:30 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:30
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları, 6 Şubat günü başladı. Bu Kış Olimpiyatları'nı öncekilerden ayıran bir fark var; tarihin en cinsiyet dengeli Kış Olimpiyatları. Bu sene en fazla kadın sporcunun, en fazla branşta mücadele edeceği bir organizasyona tanıklık edeceğiz.

        Bu tablo, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) sporda toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Rekor sporcu kotaları, yeni kadın müsabakaları ve büyük ölçüde cinsiyet dengesi sağlanmış branşlarla Milano Cortina 2026, eşitlik açısından birden fazla ilke imza atacak.

        Pekin 2022'de kadınların sporcuların yüzde 44,7'sini oluşturması ve 10 branşta tam cinsiyet dengesi sağlanmasının ardından, Milano Cortina 2026 bu ivmeyi bir adım ileri taşıyor.

        Milano Cortina 2026'da:

        • Sporcu kotalarının yüzde 47'si kadınlara ayrıldı; bu, Kış Olimpiyatları tarihindeki en yüksek oran.
        • Toplam 116 müsabakanın 50'si kadınlara, 12'si ise karma branşlara ait. Bu da kadınların, Kış Olimpiyatları tarihinde ilk kez tüm müsabakaların yüzde 53,4'ünde yer alacağı anlamına geliyor.
        • Dört yeni kadın branşı ilk kez programa dahil edildi: Serbest stil kayak ikili moguls, kızak (luge) çiftler, kayakla atlama büyük tepe bireysel ve dağ kayağı sprint.
        • 16 branşın 12'sinde (yüzde 75) sporcu sayıları kadın-erkek açısından tamamen dengeli olacak. Bu da yeni bir Olimpiyat rekoru ve Pekin 2022'ye kıyasla artış anlamına geliyor.#habericireklam#300x250#180#right#
        • Kadınlar ve erkekler, Kış Olimpiyatları tarihinde ilk kez kros kayağında aynı mesafelerde yarışacak.

        Bu gelişmeler, Olimpiyat programının yıllar içinde bilinçli şekilde dönüştürülmesiyle elde edilen uzun soluklu çabaların sonucu olarak değerlendiriliyor. 1924'te Fransa'nın Chamonix kentinde düzenlenen ilk Kış Olimpiyatları’nda kadınlar sporcuların yalnızca yüzde 4,3'ünü oluşturuyor ve sadece artistik buz pateninde yarışabiliyordu. 1998 Nagano Oyunları'nda kadın buz hokeyinin, 2002 Salt Lake City'de ise kadınlar için bobsleigh'in programa alınması, bugün gelinen dengeli yapının temel taşları oldu.

        HER DÜZEYDE EŞİTLİK HEDEFİ

        Toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu yalnızca sporcularla sınırlı değil. IOC ve Milano Cortina 2026 Organizasyon Komitesi (OCOG), liderlikten gönüllülüğe kadar her düzeyde eşitliği teşvik etmeyi hedefliyor.

        • Milano Cortina 2026 üst yönetiminin yüzde 45'i kadınlardan oluşuyor; bu oran Pekin 2022'ye göre önemli bir artış.#habericireklam#300x250#180#right#
        • Organizasyon komitesinin tamamında kadın çalışan oranı yüzde 48.
        • Gönüllü başvurularının yüzde 55'i kadınlardan geldi.

        Kadınların Kış Olimpiyatları'ndaki temsiliyeti 1960'larda yüzde 20 civarın başladı, 1990'ların son dönemlerinde de bir ivme kazandı. Son olimpiyatlarda yüzde 40 seviyelerine geldi. Hala eşitlik noktasına gelinmedi ancak bugüne kadar eşitliğe en yakın olunan noktaya ulaşıldı.

        Kış Olimpiyatları (Yer / Yıl) Kadın Sporcu Oranı (%)
        1960 – Squaw Valley %21,5
        1964 – Innsbruck %18,3
        1968 – Grenoble %18,2
        1972 – Sapporo %20,5
        1976 – Innsbruck %20,6
        1980 – Lake Placid %21,7
        1984 – Sarajevo %21,5
        1988 – Calgary %21,2
        1992 – Albertville %27,1
        1994 – Lillehammer %30,0
        1998 – Nagano %36,2
        2002 – Salt Lake City %36,9
        2006 – Torino %38,2
        2010 – Vancouver %40,7
        2014 – Sochi %40,3
        2018 – PyeongChang %41,0
        2022- Pekin %44,7
        2026- Milano Cortina %47

        Yüz yılda atılan bu adım, insanlık için küçük bir ilerleme gibi görünebilir ama eşitlik yolunun ne kadar yavaş, sancılı ve buna rağmen umutla devam edildiğini hatırlatıyor.

