2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
1924'te Fransa'da düzenlenen ilk Kış Olimpiyatları'nda kadınlar sporcuların yalnızca yüzde 4,3'ünü oluşturuyordu. 6 Şubat'ta başlayan Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları ise tarihin en cinsiyet dengeli olimpiyatı olarak tarihe geçecek. 102 yıl sonra gelinen noktada olimpiyatlarda cinsiyet eşitliğine halen ulaşılamadı, ancak eşitliğe en yakın noktaya gelindi
Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları, 6 Şubat günü başladı. Bu Kış Olimpiyatları'nı öncekilerden ayıran bir fark var; tarihin en cinsiyet dengeli Kış Olimpiyatları. Bu sene en fazla kadın sporcunun, en fazla branşta mücadele edeceği bir organizasyona tanıklık edeceğiz.
Bu tablo, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) sporda toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Rekor sporcu kotaları, yeni kadın müsabakaları ve büyük ölçüde cinsiyet dengesi sağlanmış branşlarla Milano Cortina 2026, eşitlik açısından birden fazla ilke imza atacak.
Pekin 2022'de kadınların sporcuların yüzde 44,7'sini oluşturması ve 10 branşta tam cinsiyet dengesi sağlanmasının ardından, Milano Cortina 2026 bu ivmeyi bir adım ileri taşıyor.
Milano Cortina 2026'da:
Bu gelişmeler, Olimpiyat programının yıllar içinde bilinçli şekilde dönüştürülmesiyle elde edilen uzun soluklu çabaların sonucu olarak değerlendiriliyor. 1924'te Fransa'nın Chamonix kentinde düzenlenen ilk Kış Olimpiyatları’nda kadınlar sporcuların yalnızca yüzde 4,3'ünü oluşturuyor ve sadece artistik buz pateninde yarışabiliyordu. 1998 Nagano Oyunları'nda kadın buz hokeyinin, 2002 Salt Lake City'de ise kadınlar için bobsleigh'in programa alınması, bugün gelinen dengeli yapının temel taşları oldu.
HER DÜZEYDE EŞİTLİK HEDEFİ
Toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu yalnızca sporcularla sınırlı değil. IOC ve Milano Cortina 2026 Organizasyon Komitesi (OCOG), liderlikten gönüllülüğe kadar her düzeyde eşitliği teşvik etmeyi hedefliyor.
Kadınların Kış Olimpiyatları'ndaki temsiliyeti 1960'larda yüzde 20 civarın başladı, 1990'ların son dönemlerinde de bir ivme kazandı. Son olimpiyatlarda yüzde 40 seviyelerine geldi. Hala eşitlik noktasına gelinmedi ancak bugüne kadar eşitliğe en yakın olunan noktaya ulaşıldı.
Yüz yılda atılan bu adım, insanlık için küçük bir ilerleme gibi görünebilir ama eşitlik yolunun ne kadar yavaş, sancılı ve buna rağmen umutla devam edildiğini hatırlatıyor.